Diễn viên Lý Hùng tổ chức buổi họp lớp diễn viên khóa 1 của Trường Điện ảnh Việt Nam (Năm 1998, trường này sáp nhập cùng Trường Nghệ thuật Sân khấu II thành trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP HCM và hiện nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM) vào ngày 9-8. Buổi họp lớp quy tụ nhiều nghệ sĩ tham dự và bất ngờ là nữ diễn viên Diễm Hương xuất hiện.

Lý Hùng và Diễm Hương bên nhau sau gần 30 năm

Diễm Hương được đánh giá trẻ so với tuổi

Lý Hùng và Diễm Hương song ca

Lý Hùng – Diễm Hương từng là "cặp đôi màn ảnh" Việt nổi tiếng vào những năm 1990. Nhiều người hâm mộ cặp đôi này qua phim "Phạm Công – Cúc Hoa". Sau này, Lý Hùng vẫn hoạt động diễn xuất nhưng Diễm Hương lấy chồng, sinh con chủ yếu sống ở nước ngoài, không có nhiều thông tin trước công chúng.

"Buổi họp lớp diễn ra tại TP HCM tuy vắng vài anh em nhưng Lý Hùng và các bạn cùng lớp bất ngờ khi Diễm Hương từ nước ngoài về tham dự. Đã thật lâu, Lý Hùng không gặp Diễm Hương. Buổi tiệc diễn ra ấm áp, đầy niềm vui với những kỷ niệm xưa. Sau khi ăn xong, chúng tôi hát karaoke, mỗi người một bài. Lý Hùng và Diễm Hương hát song ca bài "Say you will" vì bài này hai chúng tôi lúc đương thời nổi tiếng thường hát khi đi khắp các tỉnh thành giao lưu với khán giả. Tiệc họp lớp thật vui, chia tay nhau còn lưu luyến" – Lý Hùng kể trên trang cá nhân.

Buổi họp lớp được đánh giá âm áp, vui

Lý Hùng và Diễm Hương những năm 1990

Nhiều khán giả xúc động khi nhìn thấy hình ảnh Lý Hùng – Diễm Hương bên nhau sau thời gian xa cách. Họ bình luận: "Thanh xuân của tôi là đây! Diễm Hương vẫn giữ nét đẹp thuở nào. Cô ấy đẹp tự nhiên, không dao kéo thì mới giữ được như thế"; "Diễm Hương vẫn đẹp như ngày nào, nữ thần ảnh lịch, nữ thần nón lá"; "Phim "Phạm Công – Cúc Hoa" lấy đi nước mắt bao người, trong đó có tôi!"; "Nói đến mỹ nhân của Việt Nam xưa nay (tính cả hoa hậu) thì không ai có được gương mặt đẹp tự nhiên hơn Diễm Hương cả! Chị ấy là đại mỹ nhân duy nhất trong lòng nhiều thế hệ yêu điện ảnh của Việt Nam"…