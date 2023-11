Siêu mẫu Xuân Lan với khát vọng đưa mẫu Việt trải nghiệm kinh đô thời trang thế giới

Theo đó, dự án The New Generation of models (Các thế hệ người mẫu Việt Nam) sẽ tìm kiếm 30 người mẫu thuộc các thế hệ người mẫu của Việt Nam để thực hiện sứ mệnh "tham gia hành trình diễn thời trang tại các sàn diễn lớn như: Hàn Quốc, Ý, Pháp, Mỹ…".



Dự án này không chỉ là cơ hội để mẫu Việt được cọ xát trên trường quốc tế mà còn là cách để mẫu Việt thấu hiểu một cách trọn vẹn khái niệm kinh đô thời trang thế giới bằng các hoạt động thực tiễn.

Ban tổ chức của The New Generation sẽ thực hiện các bộ hình đúng chuẩn high fashion (thời trang cao cấp), đồng thời tổ chức các show diễn thời trang tại các địa danh nổi tiếng trên thế giới.

Những hình ảnh của hành trình này sẽ được ê kíp chụp ảnh, quay phim lưu lại, biên tập thành sách ảnh và phim tài liệu phát hành trên các nền tảng trực tuyến.

Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận cho biết bộ ảnh sẽ được sắp đặt, bố cục, thể hiện tinh thần kết nối giữa các thế hệ, tạo nên bộ ảnh đậm chất thời trang, góp phần sứ mệnh quảng bá thời trang.

Dự án tìm kiếm 30 người mẫu đủ chuẩn để đưa ra thế giới

Để hành trình trải nghiệm kinh đô thời trang thế giới được trọn vẹn, Xuân Lan cho biết tại mỗi điểm đến, ban tổ chức kết hợp mẫu Việt với mẫu ngoại thông qua hoạt động trình diễn chung hay là vai trò huấn luyện viên.

Đảo Nami và thủ đô Seoul của Hàn Quốc sẽ là điểm đến đầu tiên của The New Generation of models, dự kiến vào cuối tháng 1-2024. Có khoảng 60 mẫu thiết kế được nhà thiết kế Tommy Tường Lê thực hiện riêng tại buổi biểu diễn ở Hàn Quốc.

"Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển nhưng với mong muốn mang lại những thước phim đặc biệt, chưa từng có trước đây trong các show thời trang tại Việt Nam như cảnh người mẫu sải bước trong tuyết rơi, điều này tạo động lực cho ê kíp vượt qua mọi thử thách" - Xuân Lan chia sẻ.

Điểm đến đầu tiên sẽ là kinh đô thời trang Hàn Quốc

Dự án không vì mục đích thương mại mà hướng đến giúp các thế hệ người mẫu có cơ hội khẳng định bản thân, tôn vinh những người mẫu chuyên nghiệp. "Đây chính là cách để góp phần vào hành trình giới thiệu văn hóa Việt ra thế giới" - Xuân Lan nói.