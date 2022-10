Triển lãm "Xuôi dòng sông Thu 2022" nhằm gây quỹ giúp đỡ bà con nghèo Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế

Triển lãm "Xuôi dòng sông Thu 2022", sẽ khai mạc vào ngày 14-10, mang đến các tác phẩm hội hoạ thưởng lãm cho người yêu nghệ thuật thông qua Facebook của nhóm Vietnam Art Space, All About Art And Artists với gần 160.000 thành viên và facebook của họa sĩ Ngô Trần Vũ - nhà sáng lập Quỹ Gieo nhà gặt nhà."Xuôi dòng sông Thu 2022" đặt mục tiêu vận động gây quỹ xây 10 căn nhà cho người nghèo Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế, trị giá 500 triệu đồng từ 50% số tiền bán tranh qua 3 tuần.



Tham gia triển lãm "Xuôi dòng sông thu 2022" có gần 100 bức tranh của các hoạ sĩ thành danh như: Lưu Công Nhân, Bùi Tiến Tuấn, Doãn Hoàng Lâm, Bùi Văn Tuất, Lê Thế Anh, Hùng Rô, Nguỵ Đình Hà, Trần Thảo Hiền, Đặng Thị Thu An, Nguyễn Đức Huy… Các tác phẩm đa chất liệu và phong cách: màu nước, bột màu, acrylic, sơn dầu, sơn mài…

Họa sĩ Ngô Trần Vũ, người khởi xướng triển lãm "Xuôi dòng sông Thu 2022", cho biết đây là triển lãm thứ hai trong năm 2022 do các hoạ sĩ chung tay tổ chức nhằm gây quỹ xây nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế.

"Chúng tôi mong muốn mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam một cuộc thưởng lãm tranh trực tuyến mãn nhãn với những tác phẩm được tuyển chọn do các họa sĩ chuyên nghiệp Việt Nam thể hiện. Thông qua triển lãm trực tuyến, nhà sưu tập tranh có thể tìm hiểu thêm các họa sĩ tài năng, hình thành nhu cầu sưu tầm tranh và góp phần phát triển thị trường mỹ thuật Việt Nam" - họa sĩ Ngô Trần Vũ chia sẻ.



Triển lãm nhận được nhiều tác phẩm của các họa sĩ tên tuổi

Một trong những bức tranh đặc biệt của triển lãm là tác phẩm của họa sĩ Lưu Công Nhân do một nhà sưu tầm tặng gây quỹ. Đây là tác phẩm Chân dung thiếu nữ do cố họa sĩ vẽ trên giấy dó được gia đình xác nhận tác phẩm bản quyền.