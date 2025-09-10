Giải Vô địch thể thao người khuyết tật quốc gia 2025

Nhằm đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện đồng thời tuyển chọn lực lượng chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 2025) diễn ra vào tháng 1-2026 tại Thái Lan, Giải Vô địch thể thao người khuyết tật quốc gia sẽ được tổ chức tại TP HCM từ ngày 10 đến 13-9.

Môn bắn cung sẽ thi đấu tại Trung tâm CƯDV VH-TT phường An Hội Đông, TP HCM

Giải năm nay quy tụ 317 HLV, VĐV đến từ 9 tỉnh, thành: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, TP Huế và TP HCM. Các môn tranh tài tại giải lần này gồm bơi lội (135 VĐV), cờ vua (70 VĐV), boccia (24 VĐV), bắn cung (21 VĐV) và judo (27 VĐV).

Các cuộc tranh tài sẽ diễn ra đồng thời tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP HCM: Bơi lội và cờ vua tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ văn hóa - thể thao (CƯDV VH-TT) phường Tân Sơn Nhất; bắn cung tại Trung tâm CƯDV VH-TT phường An Hội Đông; boccia tại Trung tâm CƯDV VH-TT phường Tân Thới Hiệp; judo tại Trung tâm CƯDV VH-TT phường Hòa Hưng.

Mỗi VĐV khi bước ra thi đấu đều mang trong mình câu chuyện vượt qua rào cản của số phận, để khẳng định giá trị bản thân và lan tỏa niềm tin sống tích cực. Thể thao trở thành nhịp cầu nối giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, đồng thời khẳng định rằng họ luôn xứng đáng được tôn vinh và đồng hành trên mọi chặng đường phát triển của xã hội.