Giải Vô địch trẻ kickboxing miền Nam lần đầu ra mắt

Giải có sự tham gia tranh tài của các VĐV đến từ 22 đơn vị, bao gồm 12 đoàn từ các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, 6 đoàn Đông Nam bộ, 2 đoàn miền Trung, Tây Nguyên cùng các đoàn khách mời Cao Bằng cũng như Quân đội.



Kickboxing phát triển mạnh ở các tỉnh thành phía Nam

Điểm nhấn quan trọng là lần đầu tiên các VĐV trẻ sẽ được thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện TTQG TP HCM - một trong hai trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao lớn nhất cả nước với cơ sở hiện đại. Các võ sĩ trẻ thi đấu tại môi trường này chắc chắn sẽ xây dựng cho mình ước mơ, phấn đấu trở thành các VĐV chuyên nghiệp, tuyển thủ quốc gia trong tương lai.

Giải đấu được xem là cơ hội để các nhà tuyển chọn tìm kiếm, phát hiện ra các tài năng trẻ để bổ sung cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế lớn. Đây là lần đầu tiên, giải được tổ chức nhằm khuyến khích sự phát triển của phong trào Kickboxing trên cả nước nói chung và các tỉnh, thành phía Nam nói riêng, địa bàn có phong trào Kickboxing phát triển mạnh với 100% các địa phương cùng đầu tư, phát triển môn thể thao này.

Kickboxing phát triển với sự tham dự của lực lượng VĐV nữ

Ngoài các đơn vị mạnh như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hậu Giang, An Giang, giới chuyên môn đánh giá cao các đoàn Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bạc Liêu, Vĩnh Long... đã có sự chuẩn bị tốt ở lần đầu tham dự giải quốc gia. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội, giải hứa hẹn sẽ có các trận so găng quyết liệt, mang tính cống hiến cao của một môn thể thao hấp dẫn, phù hợp với thể lực, tầm vóc và tình yêu dành cho võ thuật của người Việt Nam.

Giải đấu được tổ chức theo đúng chủ trương xã hội hóa các hoạt động TDTT của Chính phủ. Ông Nguyễn Hồ Sĩ, Phó Chủ tịch liên đoàn Kickboxing Việt Nam, cho biết BTC đã vận động được toàn bộ kinh phí tổ chức từ các doanh nghiệp và các mạnh thường quân trên cả nước, trong đó, Công ty Võ phục Duy Thắng và Công ty Đào tạo - Tổ chức sự kiện - Truyền thông KickboxingRanking Việt Nam cam kết đồng hành và phát triển cùng bộ môn Kickboxing Việt Nam lâu dài

Liên đoàn Kickboxing Việt Nam cũng được thành lập để hỗ trợ phát triền phong trào

Bắt đầu được du nhập vào Việt Nam từ năm 2009 khi đã có tên trong hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao châu Á trong nhà, Kickboxing đã phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2010, môn Kickboxing đã tổ chức 3 giải thi đấu quốc gia chính thức: Giải vô địch Kickboxing toàn quốc, Giải vô địch Câu lạc bộ Boxing toàn quốc, Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc.

Nhiều tỉnh, thành phía Nam đã tổ chức các giải đấu cấp tỉnh để phát triển phong trào

Số lượng các câu lạc bộ Kickboxing, số người tham gia tập luyện gia tăng nhanh chóng ở gần 40 tỉnh, thành, ngành. Nhiều địa phương đã chú trọng đầu tư xây dựng một lộ trình đào tạo vận động viên Kickboxing chuyên nghiệp và gặt hái được nhiều thành tích.

Hiện có Hà Nội, Bình Định, TP.HCM là 3 đơn vị đi đầu trong việc phát triển Kickboxing. Đặc biệt cho tới nay phong trào Kickboxing đã được phủ rộng khắp các tỉnh, thành phía Nam, tạo nên một phong trào rộng khắp và sôi nổi