Giảm áp lực chi tiêu cho khách hàng

Bước qua tháng 10, giá cả một số loại hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, vẫn âm thầm tăng, khiến nhiều bà nội trợ phải cân đối lại chi tiêu. Thứ tự ưu tiên khi mua sắm cũng đã thay đổi, trong đó yếu tố giá cả được xếp lên hàng đầu, bên cạnh các yêu cầu về chất lượng, dịch vụ, sự tiện lợi...

Giá tăng, sức mua giảm

Thống kê của TP HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2024 chỉ tăng 0,45% so với tháng trước và tăng 2,71% so cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, thống kê của không ít gia đình, chi phí sinh hoạt đã tăng lên đến 20% so với tháng trước.

Chị Trần Thị Thanh Thúy - ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM - liệt kê tiền học phí năm học mới, tiền cho các khoản ăn sáng, ăn vặt của các con tăng; các khoản chi cho xăng xe và cả tiền chợ hằng ngày cũng tăng. "Nhiều món hàng âm thầm tăng giá so với trước, nếu không để ý sẽ không nhận ra. Chẳng hạn, rau xanh, thịt heo đã tăng giá 2.000 - 5.000 đồng/kg; cá điêu hồng, cá lóc... cũng tăng. Một số loại trái cây mọi năm thời điểm này rộ mùa, giá rẻ như bưởi, hồng... thì năm nay không còn giá rẻ, người bán giải thích là do ảnh hưởng thời tiết nên đứt hàng, giá cao" - chị Thanh Thúy nói.

Hơn 100 thương hiệu Việt được giới thiệu và khuyến mãi sâu

Diễn biến tăng giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống dùng cho bữa cơm hằng ngày đang xảy ra không chỉ ở các chợ đầu mối, chợ truyền thống mà ở các siêu thị, cửa hàng chuyên doanh thực phẩm.

Một số DN bán lẻ cho biết do mưa kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Bộ làm hư hại diện tích trồng rau nên một số mặt hàng rau lá tăng. Trong khi đó, giá thịt heo cũng đang rục rịch tăng do bão Yagi đã gây ra những tổn thất nặng nề, gần như xóa sổ các trang trại heo ở miền Bắc, khiến nguồn cung heo thịt ra thị trường giảm. Trong khi đó, sức mua chung trên toàn thị trường gần 1 tháng nay đang chậm lại, do nhiều khu vực trên cả nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và tập trung tái thiết sau bão, lũ.

"Sức mua tại miền Bắc, miền Trung giảm, ngay cả ở TP HCM cũng giảm. Lý do là nhiều người dân đang sinh sống, làm việc tại TP HCM đến từ miền Bắc, miền Trung, đã gửi tiền về quê hỗ trợ người thân, gia đình và cắt giảm các khoản tiêu xài cho bản thân, gia nhỏ ở TP HCM" - Giám đốc marketing một hệ thống siêu thị lớn tại TP HCM phân tích.

Chương trình giảm giá thực phẩm tươi sống chỉ từ 7.000 đồng

Siêu thị trợ giá, giúp người tiêu dùng vượt khó

Thống kê của các siêu thị, theo thông lệ, giá cả thị trường có xu hướng tăng trong các tháng cuối năm. Để giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính, tiết kiệm chi tiêu đáng kể trong giai đoạn hiện tại cũng như chuẩn bị bước vào mùa mua sắm cuối năm, hơn 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket, Co.opOnline thực hiện khuyến mãi đến hơn 50% các mặt hàng thuộc hơn 100 thương hiệu Việt.

Điểm đặc biệt của chương trình lần này là các mặt hàng được chọn khuyến mãi nằm trong tốp đầu thương hiệu có độ nhận diện cao nhất, được khách hàng lựa chọn nhiều nhất khi mua sắm trong 9 tháng đầu năm 2024. Trong đó, bao gồm các thương hiệu lớn như Vinamilk, Dalat Milk, TH True Milk, nước dừa Coco Fresh, dầu ăn Tường An, tương ớt/cà Cholimex, nước chấm Nam Dương, sá xị Chương Dương, mì Vifon, nước mắm Thuận Phát, yến mạch Xuân An, nước giặt Lix, nước rửa chén Lix, các sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op... Những sản phẩm của các thương hiệu này luôn chiếm tỉ trọng cao trong giỏ hàng của khách hàng, gắn với nhu cầu thiết thực hằng ngày của các gia đình người Việt.

Hàng nhãn riêng Co.op được khách hàng ưa chuộng

Đại diện Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cho biết chương trình khuyến mãi lần này nhằm hỗ trợ khách hàng bảo đảm chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày với chi phí tiết kiệm nhất có thể.

Với thời gian từ ngày 3 đến 16-10, chương trình lần này bao gồm nhiều chương trình khuyến mãi riêng được tổ chức song song hoặc luân phiên nhau, luôn mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp, tiết kiệm nhất có thể. Cụ thể là chương trình: Đi chợ đồng giá: luân phiên giảm giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống với mức giá chỉ từ 7.000 đồng đến 59.000 đồng giúp khách hàng đa dạng lựa chọn cho bữa ăn hằng ngày tiết kiệm và đủ dinh dưỡng. Chương trình tiếp tục diễn ra tại Co.opmart, Co.opXtra khu vực TP HCM trong khung giờ vàng từ 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày, áp dụng từ ngày 3 đến 16-10.

Chương trình Mua là tặng: với hình thức mua 2 tặng 1 cùng loại hoặc quà tặng kèm hấp dẫn áp dụng tại Co.opmart và Co.opXtra khu vực TP HCM vào thứ sáu, bảy, chủ nhật lúc 8 giờ đến 10 giờ từ ngày 3 đến 16-10.

Không khí mua sắm tại Co.opmart

Hay Mua càng nhiều giảm càng rẻ: ưu đãi mức giảm từ 36% lên đến 43% với mức giá chỉ từ 6.700 đồng đến 206.900 đồng áp dụng các thực phẩm khô và nước giải khát các loại như dầu ăn, mì gói, nước ngọt các loại, sữa tươi tiệt trùng, nước tương, nước mắm, bánh gạo xốt phô mai, bánh mandu, sữa chua, nước tăng lực, bánh kẹo các loại...

Còn với chương trình Hàng nhập khẩu, hàng loạt món thực phẩm khô nhập khẩu từ Ý, Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan có giá "Việt" với mức giảm lên đến 30%.

Nhóm khách hàng mua online cũng được hưởng ưu đãi đến 50% cho thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc, hàng nhãn riêng, mã PMH trị giá 30.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng...



Ghi nhận từ các chương trình khuyến mãi trước đây, Co.opmart, Co.opXtra… thu hút lượng khách tăng từ 10% - 20% toàn hệ thống. Đặc biệt, các thương hiệu Việt chiếm tỉ trọng cao trong giỏ hàng của khách hàng.