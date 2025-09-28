Giẫm đạp kinh hoàng tại Ấn Độ vì “thần tượng” đến muộn

Vụ giẫm đạp xảy ra ở quận Karur, bang Tamil Nadu hôm 27-9. Số người tụ tập ngày càng đông và mất kiểm soát khi chính trị gia Vijay, lãnh đạo đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), phát biểu. Nhiều người gồm các tình nguyện viên của đảng TVK và trẻ em đã ngất xỉu.

Xe buýt chở chính trị gia Vijay di chuyển qua đám đông. Ảnh: IANS

Vài giờ sau vụ giẫm đạp, ông Vijay lấy làm tiếc về vụ việc và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Thủ hiến bang Tamil Nadu MK Stalin đã tổ chức một cuộc họp khẩn sau sự việc và công bố khoản tiền hỗ trợ 1 triệu rupee (khoảng 300 triệu đồng) cho mỗi gia đình nạn nhân.

Theo NDTV, ít nhất 39 người, bao gồm 9 trẻ em và 17 phụ nữ, thiệt mạng và 46 người bị thương trong vụ giẫm đạp. Trong một số video lan truyền, nhiều người la hét cầu cứu khi vụ giẫm đạp diễn ra.

Nhiều người tụ tập xem chính trị gia Vijay phát biểu. Ảnh: NDTV

Giám đốc sở Cảnh sát bang Tamil Nadu G Venkataraman cho biết trong buổi họp báo sáng 28-9 rằng số lượng người tụ tập quá đông do ông Vijay đến muộn. Người tham dự thiếu thức ăn và nước uống trong nhiều giờ chờ đợi dưới nắng nóng.

Ông nói thêm rằng tài khoản Twitter chính thức của đảng TVK thông báo ông Vijay sẽ đến địa điểm lúc 12 giờ nhưng thực tế ông đến lúc 19 giờ 40 phút (giờ địa phương).

Ông nhấn mạnh: "Giấy phép cho sự kiện được cấp từ 15 giờ chiều đến 22 giờ. Tuy nhiên, tài khoản Twitter của TVK thông báo ông Vijay sẽ đến địa điểm lúc trưa, khiến đám đông bắt đầu đổ đến khu vực từ 11 giờ. Người dân thiếu thức ăn và nước uống khi đứng chờ dưới nắng nóng. Chúng tôi không có ý đổ lỗi cho ai, chỉ đang nêu sự thật".

Mặc dù ban tổ chức dự kiến số lượng người tham dự là 10.000 người nhưng đã có khoảng 27.000 người đến để được nhìn thấy ông Vijay, người từng là diễn viên. Khi được hỏi liệu có bất kỳ lỗ hổng an ninh nào dẫn đến vụ việc thương tâm này hay không, ông Venkataraman cho biết chính phủ đã thành lập ủy ban điều tra để tìm ra nguyên nhân.