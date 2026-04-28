Giám đốc Công an Gia Lai chỉ đạo phục hồi điều tra một vụ việc xảy ra vào năm 2021

Ngày 28-4, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết sau buổi tiếp công dân mới đây, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phục hồi điều tra vụ việc ông Nguyễn Quang Huấn (SN 1977) bị đánh thương tật 35%. Bà Vũ Thị Hoài (SN 1982, vợ ông Huấn, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) xác nhận điều đó.

Trước đó, vào ngày 23-8-2021, ông Nguyễn Quang Huấn đang trên đường chở ốc từ khu vực lòng hồ Ayun Hạ về huyện Chư Sê (cũ), tỉnh Gia Lai thì bị nhóm người đi ô tô chặn lại vây đánh, kiểm tra các bao ốc. Bà Vũ Thị Hoài đã làm đơn gửi Công an huyện Chư Sê (cũ), tỉnh Gia Lai tố giác vụ việc.

Ông Nguyễn Quang Huấn bị chấn thương sọ não, dập não, tụ máu trong não, chấn thương phần mềm vùng chẩm…

Ngày 27-10-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chư Sê đã gửi thông báo Kết luận giám định cho ông Huấn. Theo kết luận này, tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông Huấn do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 35%.

Ngày 26-12-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định số 01/QĐ-CSHS, tạm đình chỉ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm với nguồn tin tố giác của bà Hoài.

Một ngày sau, đơn vị này gửi thông báo cho bà Hoài nêu rõ sau khi tiến hành giải quyết đơn trình báo của bà Hoài, xét thấy: "Quá trình điều tra, xác minh chưa có cơ sở xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, do vậy chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự".

Bà Vũ Thị Hoài cho biết sau khi chồng bị đánh nhập viện, trình báo công an thì ông T.T.L, người của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ayun Thịnh (huyện Chư Sê cũ), cùng một số người khác đã đến nhà xin lỗi, hỗ trợ 15 triệu đồng tiền thuốc chữa bệnh cho ông Huấn.

Tại buổi tiếp công dân của Công an tỉnh Gia Lai hôm 14-4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì và lắng nghe ý kiến các bên. Tại đây, bà Vũ Thị Hoài đã đề nghị kiểm tra việc ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm số 01/QĐ-CSHS ngày 26-12-2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chư Sê đối với vụ việc ông Nguyễn Quang Huấn bị đánh gây thương tích 35%.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân đã ghi nhận toàn bộ nội dung trình bày của bà Hoài. Giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện các bước để phục hồi điều tra theo đúng quy định của pháp luật và trả lời cho công dân theo đúng quy định.