Giám đốc Công an tỉnh Bình Định được thăng hàm thiếu tướng

Chiều 16-6, Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Quang Nhân

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã công bố quyết định điều động đại tá Lê Quang Nhân (SN 1969; quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định từ ngày 15-6.

Công an tỉnh Bình Định đồng thời công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm thiếu tướng đối với ông Lê Quang Nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt công an tỉnh là bước đi quan trọng nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông tin tưởng Thiếu tướng Lê Quang Nhân với kinh nghiệm và năng lực công tác sẽ cùng tập thể lãnh đạo công an tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt công tác, nhất là trong giai đoạn sáp nhập công an hai tỉnh Bình Định và Gia Lai thành Công an tỉnh Gia Lai mới. Ông khẳng định sẽ tập trung ổn định tổ chức, nhanh chóng đưa bộ máy mới vào hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.