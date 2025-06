Ngày 2-6, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông báo các quyết định của Bộ Công an cho nghỉ hưu, hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm (SN 1966), Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã luôn đồng hành, tạo điều kiện và ủng hộ trong quá trình công tác.

Ông Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nghỉ hưu từ ngày 1-6 - Ảnh Công an Gia Lai

Sau khi nghỉ công tác, ông Rah Lan Lâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, phẩm chất cao đẹp của người cán bộ công an nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động, nhất là bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi ông Rah Lan Lâm nghỉ hưu, Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, được giao phụ trách Công an tỉnh Gia Lai từ ngày 1-6 đến khi có Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định kết thúc biệt phái và chờ nghỉ hưu đối với Đại tá Hồ Hải Tần, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa và trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho 14 lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh.

Ngoài ra, Bộ Công an còn công bố các quyết định của Bộ trưởng về việc thăng cấp bậc hàm cho 64 cán bộ.