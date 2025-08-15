Ngày 15-8, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ

Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các cục thuộc Bộ Công an; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân đã dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: "Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng đã phát triển mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt".

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an Nhân dân vẫn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không quản gian khổ, một lòng một dạ "tận trung với nước, tận hiếu với dân", sẵn sàng xả thân, hy sinh bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích trường tồn của quốc gia, dân tộc.

Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình trao tặng bức trướng cho Công an TP Cần Thơ

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng bằng khen cho nhiều cán bộ Công an thành phố

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết lực lượng công an thành phố sẽ thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết lực lượng công an thành phố sẽ thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

Thứ hai, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ triển khai các giải pháp chiến lược, toàn diện, phù hợp với đặc điểm của địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an thành phố.

Thứ ba, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm.

Biểu diễn quân sự, võ thuật chào mừng Ngày Truyền thống lực lượng Công an Nhân dân

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự.

Thứ năm, tiếp tục xây dựng lực lượng công an thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ, thực hiện chuyển đổi số; lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.