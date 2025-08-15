HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giám đốc Công an TP Cần Thơ nói về việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO)- Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh sẽ lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 15-8, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giám đốc Công an Cần Thơ nói về việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ

Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các cục thuộc Bộ Công an; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân đã dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: "Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng đã phát triển mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt".

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an Nhân dân vẫn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không quản gian khổ, một lòng một dạ "tận trung với nước, tận hiếu với dân", sẵn sàng xả thân, hy sinh bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích trường tồn của quốc gia, dân tộc.

Giám đốc Công an Cần Thơ nói về việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình trao tặng bức trướng cho Công an TP Cần Thơ

Giám đốc Công an Cần Thơ nói về việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng bằng khen cho nhiều cán bộ Công an thành phố

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết lực lượng công an thành phố sẽ thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Giám đốc Công an Cần Thơ nói về việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 4.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết lực lượng công an thành phố sẽ thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

Thứ hai, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ triển khai các giải pháp chiến lược, toàn diện, phù hợp với đặc điểm của địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an thành phố.

Thứ ba, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm.

Giám đốc Công an Cần Thơ nói về việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 5.
Giám đốc Công an Cần Thơ nói về việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 6.
Giám đốc Công an Cần Thơ nói về việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 7.

Biểu diễn quân sự, võ thuật chào mừng Ngày Truyền thống lực lượng Công an Nhân dân

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự.

Thứ năm, tiếp tục xây dựng lực lượng công an thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ, thực hiện chuyển đổi số; lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tin liên quan

Công an Cần Thơ phổ biến pháp luật trên không gian mạng cho 22.000 sinh viên

Công an Cần Thơ phổ biến pháp luật trên không gian mạng cho 22.000 sinh viên

(NLĐO)- Nhằm giáo dục sinh viên phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, Công an TP Cần Thơ đã triển khai mô hình "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không gian mạng trong sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ"

Công an Cần Thơ ra chợ phát từng chiếc khẩu trang phòng, chống Covid-19

(NLĐO) – Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, chung tay đoàn kết phòng chống để chiến thắng dịch Covid-19.

Công an Cần Thơ không tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng ngày truyền thống CAND

(NLĐO) – Để tập trung lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân ngày 19-8.

Cần Thơ Công an Cần Thơ công an nhân dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo