Vùng miền Hà Nội

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sáng 18-4, tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát Hình sự), Bộ Công an (18-4-1946 - 18-4-2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Dịp này, 5 tập thể và một cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân cũng được trao danh hiệu trên.

Giám đốc Công an Hà Nội được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Việc trao tặng danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận những đóng góp của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại Thủ đô. Trên cương vị người đứng đầu Công an Hà Nội, ông trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ án, chuyên án lớn, góp phần kéo giảm tội phạm, giữ ổn định địa bàn.

Công an TP Hà Nội cũng ghi dấu ấn ở các lĩnh vực như chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong quản lý, điều hành. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đổi mới với các phong trào thi đua như "Ba nhất", gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1968, quê Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật; Đại học ngành Cảnh sát Kinh tế; Thạc sĩ ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Trong quá trình công tác, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng từng giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội.

Đại tướng Lương Tam Quang trao danh hiệu Anh hùng cho một phòng Công an Thanh Hóa

(NLĐO)- Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Thành phố Anh hùng cho TP Hải Phòng

(NLĐO)- Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh nhấn Hải Phòng là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao danh hiệu nông thôn mới nâng cao cho huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

(NLĐO)-Huyện Xuân Lộc đã vinh dự là huyện đầu tiên của tỉnh Đồng Nai, huyện thứ 3 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

công an nhân dân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng
