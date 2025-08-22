HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm Đại úy cảnh sát cơ động bị "quái xế" tông

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã đến thăm, động viên Đại úy cảnh sát cơ động bị xe tông.

Sáng 22-8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố) và gia đình.

Đại úy Lê Đình Công bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) vào tối 21-8.

Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm Đại úy cảnh sát cơ động bị "quái xế" tông- Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thăm hỏi, động viên Đại uý Lê Đình Công

Tại bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện, Giám đốc Công an thành phố gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hết lòng, tận tâm cứu chữa Đại uý Lê Đình Công qua cơn nguy kịch. Cùng với đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc, điều trị cho đại uý Công nhanh chóng bình phục, ổn định sức khoẻ, sớm trở về với gia đình, đồng đội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm Đại úy cảnh sát cơ động bị "quái xế" tông- Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng tặng quà hỏi thăm gia đình Đại uý Công

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, tạo điều kiện để Đại uý Công yên tâm điều trị cũng như hỗ trợ, động viên gia đình chăm sóc tốt nhất cho đại uý Công.

Cảm ơn lãnh đạo Công an thành phố, chị Trịnh Thị L., vợ Đại úy Lê Đình Công, khẳng định đây là nguồn động lực lớn để gia đình và bản thân đại úy Công vững tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung điều trị, mau chóng phục hồi.

‎Trước đó, khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày 21-8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện nhiệm vụ A80.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn 2 nam thanh niên. Tuy nhiên, 2 nam thanh niên đã không chấp hành mà tiếp tục lao xe tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội) làm nam sĩ quan và 2 đối tượng ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 nam thanh niên, đồng thời đưa đại úy Công và 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu xác định Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

