Giám đốc Công an TP HCM kêu gọi người dân báo cáo vi phạm giao thông

Giám đốc Công an TP HCM - Trung tướng Lê Hồng Nam vừa gửi thư ngỏ phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin và hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông.



Trong thư, Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP HCM đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nội dung thư ngỏ

Điều này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và phối hợp tích cực từ nhân dân. Người dân đã góp phần phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng CSGT qua nhiều kênh tương tác, giúp xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản. Nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân, tạo động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Trung tướng Lê Hồng Nam phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện và cung cấp thông tin, hình ảnh về vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ông kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân chấp hành luật giao thông, đồng thời tích cực báo cáo vi phạm thông qua các kênh như trực tiếp đến trụ sở cơ quan Công an, hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử, đường dây nóng hoặc gửi thư bưu chính. Công an TP HCM cam kết bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, bút tích và thông tin khác của tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin, hình ảnh.