Giám đốc Công an TP HCM nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Ngày 28-12, Công an TP HCM cho biết đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Giám đốc Công an TP HCM, Trung tướng Lê Hồng Nam, được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất

Trước đó, chiều 27-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 đã tổ chức công bố, trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng 2 tập thể là Cục An ninh điều tra, Cục Cảnh sát kinh tế cùng 3 cá nhân gồm: Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM; Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu cũng đã nhận được những danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Dịp này, Thủ tướng đã ký Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 13 cá nhân thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.