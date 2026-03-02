HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Giám đốc ĐHQG TPHCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Huế Xuân

(NLĐO) - ĐHQG TPHCM có 3 nhà lãnh đạo, khoa học nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 11, TPHCM (gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường).

Giám đốc ĐHQG TPHCM ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Trong quá trình công tác, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai được tặng thưởng 4 bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VNUHCM

Trưởng thành trong môi trường đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQG TPHCM, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã có quá trình công tác gắn bó lâu dài với giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, dược học và quản lý giáo dục ĐH.

Giám đốc ĐHQG TPHCM ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 2.

Trong bối cảnh quốc gia đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ĐHQG TPHCM được Đảng, Nhà nước và TPHCM kỳ vọng là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu, giữ vai trò hạt nhân kết nối, dẫn dắt hệ thống giáo dục ĐH trên địa bàn thành phố và khu vực phía Nam. 

Giám đốc ĐHQG TPHCM ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 3.

Ngoài GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, ĐHQG TPHCM còn có 2 nhà khoa học ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: PGS-TS Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa học thông tin và Khoa học quản lý, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 8 TPHCM; PGS-TS Trần Thị Hồng Liên, Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 11.

Giám đốc ĐHQG TPHCM ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 4.

ĐHQG TPHCM có 3 nhà lãnh đạo, khoa học nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026- 2031. Ảnh: VNUHCM

