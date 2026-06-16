Giảm muối nhưng vẫn ngon miệng: Chuyên gia gợi ý giải pháp ít người biết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Giảm muối nhưng vẫn ngon miệng: Chuyên gia gợi ý giải pháp ít người biết

N.Ái

Bột ngọt giúp duy trì chế độ ăn giảm muối mà vẫn giữ được vị ngon nhờ hàm lượng natri chỉ bằng 1/3 so với muối ăn.

Tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh thận mạn hay đái tháo đường đang ngày càng trở thành gánh nặng sức khỏe tại Việt Nam. Trong số các yếu tố nguy cơ, chế độ ăn nhiều muối được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng nhưng cũng dễ bị bỏ qua.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giảm lượng muối tiêu thụ là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh mạn tính. Tuy nhiên, đây lại là thay đổi không dễ thực hiện bởi thói quen ăn uống của người Việt vốn chuộng vị đậm đà.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Kim Chi, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình vận động giảm muối trong cộng đồng. "Từ năm 2015, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch giảm muối với thông điệp 'Ăn giảm mặn - chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn'. Mục tiêu là giảm đáng kể lượng muối tiêu thụ trong khẩu phần ăn của người dân", bác sĩ Chi cho biết.

img

Nhiều nghiên cứu chứng minh sử dụng bột ngọt để thay thế một phần muối ăn là giải pháp giảm muối hiệu quả

Tuy nhiên, theo bác sĩ Chi, khó khăn lớn nhất là khi giảm muối, nhiều người cảm thấy món ăn trở nên nhạt nhẽo và kém hấp dẫn. "Ăn uống không chỉ để đủ chất mà còn phải ngon miệng. Khi giảm muối đột ngột, cảm giác ngon miệng giảm đi nên nhiều người khó duy trì lâu dài", bà nhận định.

Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích tận dụng nhiều loại gia vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng, tiêu, rau thơm nhằm tăng hương vị cho món ăn. Bên cạnh đó, một giải pháp được nhiều nghiên cứu chứng minh mang lại hiệu quả là sử dụng bột ngọt để thay thế một phần muối ăn.

Sở dĩ bột ngọt có thể hỗ trợ giảm muối là nhờ tạo ra vị umami - vị ngon đặc trưng giúp tăng cảm nhận đậm đà của thực phẩm, đồng thời, lượng natri trong bột ngọt chỉ bằng 1/3 so với muối ăn.

"Nếu thay thế khoảng 50% lượng muối bằng bột ngọt, ví dụ sử dụng 5 g muối và 5 g bột ngọt thay cho 10 g muối trong một lít nước dùng, món ăn vẫn giữ được độ ngon nhưng lượng natri có thể giảm khoảng 30%-40%", bác sĩ Chi cho biết.

img

Natri là thành phần cần được kiểm soát trong chế độ ăn vì tiêu thụ quá mức có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và nhiều bệnh lý tim mạch. Theo các chuyên gia, ưu điểm của giải pháp này là không buộc người tiêu dùng phải từ bỏ hoàn toàn khẩu vị quen thuộc. Thay vào đó, họ có thể từng bước giảm lượng natri mà vẫn duy trì cảm giác ngon miệng trong bữa ăn hằng ngày.

Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm đang gia tăng nhanh chóng, việc giảm muối không còn là khuyến cáo dành riêng cho người bệnh mà đã trở thành nhu cầu của toàn xã hội.

Các chuyên gia cho rằng xây dựng chế độ ăn lành mạnh cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng có thể duy trì lâu dài. Việc kết hợp đa dạng gia vị tự nhiên cùng sử dụng bột ngọt hợp lý để giảm bớt lượng muối là một trong những giải pháp thiết thực giúp người dân vừa bảo vệ sức khỏe, vừa giữ được sự hấp dẫn của bữa cơm gia đình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo