Gian nan bóng đá hạng nhất!

Trước đó, do thiếu kinh phí duy trì và hoạt động, Công ty CP Phát triển bóng đá Long An đã có đơn xin giao lại đội bóng này cho UBND tỉnh Long An để Sở Văn hóa - Thể thao quản lý. Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp của LĐBĐ Việt Nam, CLB tham gia Giải Hạng nhất phải bảo đảm các quy định của bóng đá chuyên nghiệp. Trong đó, CLB tham gia các giải bóng đá vô địch quốc gia và hạng nhất quốc gia phải là của doanh nghiệp.



CLB Định hướng Phú Nhuận vừa lên hạng nhất nhưng đã xác nhận không tham gia mùa giải 2024-2025.(Ảnh: QUỐC AN)

Đó cũng là nguyên nhân khi thuộc sự quản lý của UBND tỉnh Long An và Sở Văn hóa - Thể thao, CLB Long An chỉ được tham dự các giải bóng đá không chuyên nghiệp là hạng nhì hoặc hạng ba trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Ngày 26-8, cuộc họp với nội dung tìm giải pháp để CLB Long An có thể tiếp tục thi đấu ở Giải Hạng nhất quốc gia 2024 - 2025 đã diễn ra giữa đại diện Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Long An, Công ty CP Bóng đá Long An và Học viện Bóng đá LPBank HAGL.

Bài toán khó khăn về kinh phí đã được phía Học viện Bóng đá LPBank HAGL đưa ra lời giải: LPBank sẽ tài trợ kinh phí di chuyển, sinh hoạt, thi đấu (trên 10 tỉ đồng); ngân sách tỉnh sẽ lo công tác tổ chức các trận đấu diễn ra trên sân nhà.

Với kinh phí hỗ trợ của LPBank, đổi lại quyền lợi là nhiều cầu thủ trong đội hình U21 LPBank HAGL vừa vô địch quốc gia sẽ được bổ sung cho CLB Long An với mong muốn các cầu thủ được thử lửa, trui rèn. Từ đó, họ sẽ trưởng thành hơn về mọi mặt khi được ra sân thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Cuộc họp diễn ra trên tinh thần thiện chí và các bên đều mong muốn thống nhất hợp tác để CLB Long An vẫn có thể kịp thi đấu Giải Hạng nhất quốc gia 2024-2025. Song, các bên vẫn chưa có được tiếng nói chung, do vậy khả năng tham gia Giải Hạng nhất 2024-2025 của CLB Long An vẫn còn để ngỏ.

Do khó khăn về kinh phí nên nhiều CLB vẫn chưa thể đăng ký thi đấu cho mùa bóng mới. VFF và VPF đã phải lùi lại lịch bốc thăm thi đấu Giải Hạng nhất và Cúp quốc gia. Rất may, những CLB như Đồng Nai, Khánh Hòa vào giờ chót đã có thể đăng ký thi đấu. Riêng CLB Định hướng Phú Nhuận vừa giành suất lên hạng nhất đã chính thức xác nhận không tham gia.

Những người trong cuộc cho rằng với trường hợp rút lui của CLB Định hướng Phú Nhuận, VFF vẫn có thể đôn một trong 2 đội hạng nhì đã thua trong trận đấu giành quyền lên hạng nhất 2024-2025 lên thi đấu là Bắc Ninh và Kon Tum. Trước đó, đã có trường hợp đội CAND được đôn lên thi đấu Giải Hạng nhất khi đội Gia Định bỏ giải vào năm 2022.

Liệu sẽ có trận đấu quyết định giữa 2 đội Bắc Ninh, Kon Tum để đội thắng lên hạng và như thế, Giải Hạng nhất 2024-2025 sẽ vẫn giữ được số lượng 12 đội?