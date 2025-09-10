Giảng đường nghệ thuật: Hãy trả lại sự tôn nghiêm!

Những buổi báo cáo tốt nghiệp của sinh viên ngành đạo diễn Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM gần đây, thay vì đúng nghĩa là kỳ thi đánh giá năng lực, lại bị biến dạng thành những "đêm công diễn" ra mắt tác phẩm.

Hào nhoáng ngoài khuôn khổ, ồn ào hơn cả một sự kiện nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng lại thiếu đi sự nghiêm túc cần thiết của một môi trường sư phạm. Một vở diễn báo cáo kéo dài đến 4 giờ, phần phát biểu mở màn lê thê như một buổi họp báo, sinh viên ung dung nêu "tuyên ngôn nghệ thuật", "thông điệp cuộc đời", tự khoác cho mình chiếc áo quá rộng của một đạo diễn thành danh.

Một cảnh trong vở kịch “Nơi kết thúc bắt đầu” của đạo diễn trẻ Huy An, sau khi tốt nghiệp đã được Sân khấu Thiên Đăng tạo điều kiện công diễn (Ảnh: THANH HIỆP)

Có trường hợp còn ghi cả nghệ danh thay vì tên thật - vốn là điều được quy định rõ ràng trong bài thi. Lại có vở xuất hiện đến… 4 trợ lý đạo diễn. Nếu mọi thứ đều do trợ lý gánh vác thì Hội đồng Sư phạm nhà trường sẽ đánh giá như thế nào khi năng lực và trách nhiệm của cá nhân sinh viên chưa được phản ảnh đúng?

Nghiêm trọng hơn, một số vở nhạc kịch còn sử dụng âm nhạc không xin phép bản quyền. Đó không chỉ là hành động cẩu thả mà còn phản giáo dục, làm tổn hại uy tín của nhà trường. Một kỳ báo cáo tốt nghiệp, về bản chất, chỉ là bước thử sức trong phạm vi học tập. Nó cần được nhìn nhận đúng vị trí: kiểm tra sự chín chắn về nghề, khả năng tổ chức và tư duy nghệ thuật của sinh viên. Không thể chấp nhận tâm lý "nôn nóng khẳng định tên tuổi", biến giảng đường thành nơi PR cá nhân.

Thạc sĩ, đạo diễn Cao Tấn Lộc, quản lý Khoa Sân khấu, đã thẳng thắn: "Khoa đã có hướng khắc phục, yêu cầu sinh viên tuân thủ đúng quy định báo cáo tốt nghiệp theo chuẩn của nhà trường. Sắp tới sẽ tổ chức các lớp chuyên đề giúp các bạn nhận định rõ vai trò của mình, biết cách giới thiệu bản thân trước truyền thông. Không thể quá nôn nóng muốn khẳng định mình trong một vở diễn báo cáo tốt nghiệp".

Tuân thủ kỷ luật học tập là nền móng để tài năng có thể bay xa, chứ không phải là cái cớ để biến một kỳ thi thành một buổi trình diễn đánh mất ý nghĩa báo cáo quá trình học nghề. Nếu nhà trường không siết lại quy chế và sinh viên không tự điều chỉnh thái độ học tập thì cái gọi là "báo cáo tốt nghiệp" sẽ trượt dài mất gốc rễ. Đã đến lúc phải trả lại sự nghiêm túc cho giảng đường nghệ thuật!