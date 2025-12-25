HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giao dịch không giấy chạy đua từng ngày

Bài và ảnh: LÊ TỈNH

Giao dịch không giấy đang được nhiều đơn vị đẩy mạnh hòng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả phục vụ

VNPT TP HCM mới đây đã chính thức đưa vào vận hành mô hình chuỗi điểm giao dịch số không giấy tờ tại địa chỉ 270B Lý Thường Kiệt (TP HCM).

Lợi ích thấy rõ

Theo đó, người dân chỉ cần đặt lịch giao dịch trên ứng dụng MyVNPT. Khi đến điểm giao dịch, khách hàng chỉ cần quét mã QR để lấy số ưu tiên và được phục vụ ngay, giảm đáng kể thời gian chờ đợi. Toàn bộ biểu mẫu được số hóa, hệ thống tự động trích xuất thông tin khách hàng, người dùng chỉ cần kiểm tra, chụp giấy tờ cần thiết và ký xác nhận trực tiếp trên thiết bị điện tử tại quầy. Hồ sơ sau giao dịch được lưu trữ tập trung 100% trên hệ thống quản lý khách hàng, thay thế hoàn toàn việc lưu trữ giấy tờ truyền thống.

Trải nghiệm thực tế tại cửa hàng, anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ TP HCM) nhận xét quy trình mới giúp giảm mạnh các thao tác ký tá và thời gian xử lý. "Trước đây, in ấn và điền biểu mẫu giấy có thể mất 15-20 phút, nay chỉ còn khoảng 3-5 phút. Lợi ích thấy rõ nhưng do là mô hình mới nên người dùng ban đầu cần thời gian làm quen" - anh Hùng chia sẻ.

Đại diện VNPT cho biết mô hình điểm giao dịch không giấy tờ vẫn đáp ứng đầy đủ các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin như di động VinaPhone, internet băng rộng, truyền hình và các dịch vụ số khác. Hiện mô hình này đã được triển khai tại 12 cửa hàng và sẽ tiếp tục mở rộng tại TP HCM cũng như trên toàn quốc trong thời gian tới.

Xu hướng tất yếu

Không chỉ trong lĩnh vực viễn thông, xu hướng "không giấy" cũng đang được các ngân hàng thương mại đẩy mạnh. Như Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) triển khai mô hình điểm giao dịch tự động OneBank, không sử dụng giấy tờ và hoạt động suốt 24/7. Khách hàng có thể tự động mở tài khoản bằng eKYC, gửi tiết kiệm online, nộp tiền mặt (kể cả khác chủ), rút tiền, chuyển khoản và thanh toán hóa đơn mà không cần chờ đợi hay phụ thuộc giờ làm việc. Hiện Nam A Bank đã phát triển hơn 130 điểm OneBank trên toàn quốc, kết hợp song song với các điểm giao dịch truyền thống.

Theo đại diện Nam A Bank, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng hệ sinh thái số thông minh, đa kết nối và lấy khách hàng làm trung tâm là chìa khóa giúp ngân hàng phát triển bền vững.

Giao dịch không giấy chạy đua từng ngày - Ảnh 1.

Khách hàng thực hiện ký chứng từ trực tiếp trên thiết bị điện tử tại điểm giao dịch không giấy tờ của VNPT tại TP HCM

Tương tự, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cũng theo đuổi mô hình "ngân hàng không giấy - giao dịch thông minh". Khách hàng có thể mở tài khoản chỉ trong 1-3 phút thông qua eKYC, thực hiện các giao dịch như chuyển khoản, thanh toán QR, tiết kiệm online, nộp thuế và nhiều tiện ích khác mọi lúc, mọi nơi.

Theo chuyên gia công nghệ Huỳnh Hữu Bằng, chuyển đổi số gắn với mô hình vận hành không giấy tờ đang trở thành xu hướng tất yếu, không chỉ trong doanh nghiệp mà cả khu vực dịch vụ công. Việc thay thế biểu mẫu giấy bằng biểu mẫu điện tử, kết hợp tự động hóa quy trình, có thể giúp rút ngắn 70%-80% thời gian giao dịch, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị nhờ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Dẫn kinh nghiệm từ Singapore và Đan Mạch, ông Bằng cho rằng việc cung cấp dịch vụ trực tuyến 24/7, lấy người dân làm trung tâm đã giúp các quốc gia này nâng cao rõ rệt hiệu quả quản lý. "Không giấy tờ không còn là lựa chọn, mà đã trở thành xu hướng tất yếu" - ông nhấn mạnh.

Đặc biệt, việc loại bỏ giấy tờ khỏi quy trình giao dịch không chỉ nâng cao tốc độ phục vụ, tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm tiêu thụ tài nguyên, cắt giảm phát thải trong vận hành, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia đến năm 2050. 

