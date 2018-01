12 trường tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo

31/01/2018 05:37

Giao thông thông minh là sân chơi bổ ích, lần đầu tiên được tổ chức nhằm giúp học sinh xây dựng tinh thần đoàn kết, sự khéo léo, bền bỉ, sáng tạo và đặc biệt là phải có kiến thức về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các em còn được thể hiện tài năng qua những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong 2 cuộc thi "You can sing" và "You can dance".



Một tiết mục văn nghệ của học sinh trong chương trình

Đây là hoạt động ngoại khóa được tổ chức bởi Phòng Giáo dục quận 10, Trường THCS Nguyễn Văn Tố và Công ty CP Văn hóa Phương Nam nhằm giáo dục cho học sinh các kỹ năng mềm trong giao tiếp ứng xử, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể, giao lưu học hỏi, vui chơi giải trí.

Tin-ảnh: T.Vy