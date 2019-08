Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chiều 1-8 cho biết đến 17 giờ ngày 1-8, tất cả 63 Hội đồng thi của 63 tỉnh/thành phố đã hoàn thành việc phúc khảo bài thi và công bố kết quả cho thí sinh. Thống kê cho thấy số bài thi đã phúc khảo là 57.639, trong đó tổng số bài thi trắc nghiệm là 40.887. Tổng số bài thi trắc nghiệm có thay đổi kết quả sau phúc khảo là 204 bài thi, chiếm tỷ lệ 0,5%.



Số bài thi trắc nghiệm có thay đổi kết quả sau phúc khảo suất hiện tại 31 tỉnh, thành. Gần 20 Hội đồng thi chỉ có 1 đến 3 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo. Riêng Hội đồng thi tỉnh Tây Ninh có 62 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo.

Có tới 204 bài thi được nâng điểm sau phúc khảo trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Theo Bộ GD-ĐT, tổng hợp báo cáo từ các Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm cho thấy các nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi kết quả sau phúc khảo so với ban đầu của các bài thi là do chất lượng của bản in phiếu trả lời trắc nghiệm không đồng đều dẫn đến máy quét không nhận dạng được chính xác; một số thí sinh tô nhầm số báo danh; một số thí sinh tô sai mã đề thi; một số thí sinh tô mờ đáp án hoặc không tẩy hết đáp án cũ sau khi đã thay đáp án mới trên bài làm.

Bộ GD-ĐT khẳng định kỳ thi THPT quốc gia có số lượng bài thi trắc nghiệm rất lớn, do đó không thể tránh khỏi các lỗi nói trên.

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết Bộ GD-ĐT hiện vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của việc 58 bài thi trắc nghiệm bị 0 điểm ở Tây Ninh. Ông Hồng cho rằng thông tin những bài thi này bị điểm 0 do lỗi của thí sinh tô sai mã đề, nhầm số báo danh, tô mờ đáp án khiến máy không thể nhận diện được mới là báo cáo ban đầu từ đơn vị chấm thi trắc nghiệm, chưa phải kết luận cuối cùng của Bộ GD-ĐT.

Ông Hồng khẳng định Bộ vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân, xem trong quá trình chấm thi có sơ suất hay không. Ví dụ như khi phát hiện ra bài có những lỗi sai, nếu sơ xuất ấn vào nút đồng ý bỏ qua khi máy khuyến cáo, thì bài đó bị điểm 0. Bài thi trắc nghiệm thường có 2 lỗi sai là sai số báo danh hoặc sai mã đề thi. Nếu như không sửa những lỗi sai này, thì máy cũng không thể chấm được bài. Còn đối với lỗi tô mờ, hoặc không tô, nếu như không xem chi tiết để sửa thì cũng bị điểm 0, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.