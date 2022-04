Bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn tuyển sinh trong công an nhân dân (CAND) năm 2022. Theo đó, năm 2022, các trường Công an nhân dân (CAND) được tuyển 2.050 chỉ tiêu trình độ đại học với công dân tốt nghiệp THPT. Cụ thể:



Học viện An ninh nhân dân: Tổng 450 chỉ tiêu, trong đó, nhóm nghiệp vụ An ninh 350 chỉ tiêu, ngành An toàn thông tin 50 chỉ tiêu, ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y 50 chỉ tiêu.

Học viện Cảnh sát nhân dân: Tổng 500 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát, phân bổ theo địa bàn tuyển sinh. Trong đó, địa bàn 1 (170 chỉ tiêu), địa bàn 2 (160 chỉ tiêu), địa bàn 3 (140) chỉ tiêu và địa bàn 8 (30 chỉ tiêu).

Học viện Chính trị Công an nhân dân: Tổng 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu.

Đại học An ninh nhân dân: Tổng 350 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, địa bàn 4 (90 chỉ tiêu), địa bàn 5 (50 chỉ tiêu), địa bàn 6 (110 chỉ tiêu), địa bàn 7 (80 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (20 chỉ tiêu).

Đại học Cảnh sát nhân dân: Tổng 450 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát, tuyển sinh theo địa bàn, trong đó, địa bàn 4 (120 chỉ tiêu), địa bàn 5 (70 chỉ tiêu), địa bàn 6 (130 chỉ tiêu), địa bàn 7 (100 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (30 chỉ tiêu)

Đại học Phòng cháy chữa cháy: Tổng 50 chỉ tiêu ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó 25 chỉ tiêu phía Bắc và 25 chỉ tiêu phía Nam.

Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân: Tổng 100 chỉ tiêu, trong đó nhóm ngành Kỹ thuật - hậu cần phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu

Học viện quốc tế: Tổng 50 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc

Các trường công an sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT, quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND, cụ thể:

Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát gồm tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

Ngành An toàn thông tin tại Học viện Anninh nhân dân gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi: CA1. + Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo gồm tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

Các ngành do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo gồm tổ hợp A00 và bài thi CA1.

Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2. + Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

Gửi đào tạo đại học ngành Bác sĩ đa khoa gồm tổ hợp B00 và bài thi CA1.

Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT thì sẽ áp dụng đối với tất cả các trường CAND theo tổ hợp tương tự Phương thức 3.

Trường hợp Bộ GD-ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và tình hình thực tế, X02 sẽ phối hợp với X01 tham mưu đề xuất xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.



Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.

Trường hợp phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển theo phương thức 2 (nếu trường có xét tuyển theo phương thức 2) và ngược lại hoặc phương thức 3 (nếu trường không xét tuyển theo phương thức 2).

Trường hợp phương thức 1 và phương thức 2 không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 và phương thức 2 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết sang xét tuyển theo phương thức 3.