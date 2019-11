Ông Bùi Văn Minh, phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn, cho rằng hiện có những cách hiểu chưa đúng về ngành thẩm mỹ nhưng tập trung vào 3 ý sau:

1. Phải xinh đẹp mới làm được nghề thẩm mỹ?

Chắc hẳn rằng suy nghĩ của phần đông người sẽ là như vậy khi nói về nghề spa. Bởi từ trước đến này, hình ảnh của những nhân viên thẩm mỹ qua phim ảnh, truyền thông đều là người có ngoại hình đẹp và gương mặt khả ái.

Tuy nhiên, trên thực tế thì không hẳn như thế. Bởi nếu bạn sở hữu gương mặt ưa nhìn và ngoại hình đẹp đẽ thì đó cũng chỉ là lợi thế. Đây hoàn toàn không phải là yếu tố quyết định rằng bạn có thể hoạt động trong nghề được hay không! Hiện nay, ngành thẩm mỹ có một số tiêu chí yêu cầu như:

• Bạn là người có sức khỏe tốt

• Bạn cần phải có kiến thức chuyên môn và kỹ thuật tốt

• Bạn cần có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, cầu tiến và đam mê

Trong đó, kiến thức - kỹ năng - thái độ là tiêu chí quan trọng để sự tồn tại của bạn trong nghề spa. "Thái độ quyết định tất cả", các chủ spa từ nhỏ đến trung tâm thẩm mỹ lớn đều dựa vào thái độ để đánh giá.

Đồng thời, tiêu chí trên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mức thu nhập và cơ hội thăng tiến trong tương lai của bạn. Ngày nay, nhiều bạn trẻ vẫn cho rằng phải có ngoại hình lẫn gương mặt đẹp thì mới có thu nhập cao trong nghề. Và chắc chắn suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm!

Học sinh ngành thẩm mỹ trong giờ thực hành

2. Nhỏ con thì khó học nghề?



Bên cạnh ngoại hình thì nhiều bạn nữ tuy rất muốn học trung cấp ngành thẩm mỹ nhưng vẫn tự ti, e ngại. Nguyên nhân là do các bạn nghĩ rằng mình nhỏ con, ốm nên lực tay không đủ mạnh. Trong khi đó, spa lại đòi hỏi những động tác massage. Vậy nên, các bạn bắt đầu e ngại mình không học được, không có kết quả khả quan mà từ bỏ!

Suy nghĩ này hoàn toàn không đúng. Vì điều quan trọng đối với nghề spa là kỹ thuật. Trên thực tế, các phương pháp massage trong spa đều có "thế" để thực hiện. Do đó, nếu bạn nắm chắc kỹ thuật thực hiện, bạn không cần phải tiêu tốn quá nhiều lực mà vẫn làm hài lòng khách hàng. Do đó, đây là lý do quan trọng để khẳng định rằng bạn cần được đào tạo, rèn luyện kỹ thuật bài bản qua các khóa học chuyên sâu. Chỉ có như thế, bạn sẽ không chỉ làm hài lòng khách hàng mà còn tiết kiệm được thể lực.

Tuy nhiên, không vì thế mà học nghề spa sẽ lâu. Ngành thẩm mỹ được ưa chuộng một phần cũng vì thời gian đào tạo nhanh chóng. Thời gian học nghề có thể chỉ từ 2-6 tháng là đã đủ để nắm các kỹ thuật. Điều kiện là bạn nên học tại trung tâm hay trung cấp ngành thẩm mỹ uy tín, chất lượng.

3. Định kiến về ngành thẩm mỹ

Hiểu lầm cuối cùng và cũng là quan trọng nhất chính là định kiến về ngành thẩm mỹ của không ít người. Trong quá khứ, nhiều người tìm đến các thẩm mỹ viện với những dịch vụ làm trắng da, tiêm cấy hóa chất để mong muốn làm đẹp. Tuy nhiên, một trong số đó đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khôn lường. Từ đó, ngành chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam đã mang một mác là "kém an toàn".

Theo thời gian, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, những thẩm mỹ viện, spa uy tín đã xuất hiện. Các trung tâm này áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng nguyên liệu tự nhiên vào quy trình trị liệu. Và vấn đề an toàn lúc này được đặt lên trên hàng đầu.

Định kiến về ngành thẩm mỹ không chỉ dừng lại tại đó mà còn là đối với những người làm nghề. Theo nhiều bậc phụ huynh, họ vẫn đang áp đặt tư duy "không học chữ mới học nghề". Và bản thân những kỹ thuật viên trong ngành thẩm mỹ vẫn chưa được xem trọng như các kỹ sư hay nghề nghiệp khác.

