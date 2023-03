Ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, chiều ngày 7-3, ông đã có bài giảng đặc biệt tại trường Đại học Việt Nhật (VJU) Cơ sở Mỹ Đình (TP Hà Nội).



Bài giảng đặc biệt của Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko thuộc chương trình JICA Chair. Ảnh: JICA

Trong bài giảng đặc biệt với chủ đề "The World and Japan: Post-Cold War Era" với các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên Chương trình Nhật Bản học thuộc trường Đại học Việt Nhật, Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko đã đưa ra những số liệu về kinh tế, chính trị, an ninh và đầu tư của Nhật Bản sau chiến tranh lạnh và những nỗ lực của JICA. Ông đồng thời nhấn mạnh Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Nhật Bản đối với Việt Nam là lớn nhất so với các nước khác.

Phần hỏi đáp có nêu nhiều câu hỏi và giải đáp về tầm quan trọng của an ninh con người, vai trò của giáo dục, đặc biệt là vai trò của các cơ sở giáo dục đại học như Đại học Việt Nhật.

Bài giảng đặc biệt của Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko thuộc chương trình JICA Chair. Ảnh: JICA

Trong phần trao đổi với sinh viên đang theo học chương trình Thạc sĩ tại trường, vị chủ tịch đã chia sẻ nhiều ý kiến dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của ông trên cương vị chủ tịch JICA. Đối với một số câu hỏi của sinh viên liên quan đến tư duy quan trọng trong tình hình thế giới đang có nhiều biến động và thách thức, vị chủ tịch cho rằng việc đáp ứng nhu cầu cấp bách cũng rất cần thiết, tuy nhiên JICA luôn coi trọng mục tiêu hợp tác hiệu quả với tầm nhìn dài hạn.

Từ năm 2018, JICA đã phối hợp với các trường đại học Nhật Bản triển khai "Chương trình Nghiên cứu Phát triển (JICA - DSP)" nhằm phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo tương lai trong nhiều lĩnh vực tại các nước đang phát triển.

Bên cạnh hoạt động đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành, chương trình du học tại Nhật Bản còn tạo cơ hội cho sinh viên nghiên cứu Nhật Bản, học tập kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản dựa trên bối cảnh lịch sử và nền tảng văn hóa.

Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko trao đổi với sinh viên chương trình Thạc sỹ của Đại học Việt Nhật. Ảnh: JICA

Trong khuôn khổ chương trình này, JICA đã và đang triển khai chương trình "JICA Chair" từ năm 2020, là chương trình hỗ trợ thành lập các khóa học về Nghiên cứu Nhật Bản nhằm mở rộng cơ hội học tập kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản cho nhiều quốc gia. Các khóa học này được tổ chức tại các trường đại học hàng đầu của các nước sở tại.

Tính đến nay, "JICA Chair" đã và đang được triển khai tại các trường đại học và viện nghiên cứu tại 64 quốc gia, trong đó, chương trình đã triển khai một số hoạt động tại Việt Nam từ năm 2021 như: Mời các nhà nghiên cứu Nhật Bản tham gia giảng dạy trong các bài giảng đặc biệt nhằm tăng cường hiểu biết về Nhật Bản cho các nhà nghiên cứu và sinh viên tại các trường đại học có ngành học nghiên cứu Nhật Bản, đồng thời trao tặng sách về nghiên cứu Nhật Bản cho một số trường đại học.

Một số hình ảnh:

Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko chụp ảnh với sinh viên chương trình Thạc sỹ của Đại học Việt Nhật

Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko cùng các đại biểu tham dự Bài giảng đặc biệt chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko thăm cơ sở học tập, nghiên cứu của Đại học Việt Nhật