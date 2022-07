Thành phố huy động hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác coi thi tại 25 điểm thi, với 529 phòng thi. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị số 17 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trong đó nhấn mạnh việc chỉ đạo, tổ chức vận động, hỗ trợ kịp thời TS có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, TS khuyết tật hoặc gặp những trở ngại khách quan…



Theo ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT, hầu hết TS dự thi được bố trí địa điểm thi sao cho gần nhất với nơi cư trú hoặc học tập. Ban Chỉ đạo thi thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo thi quận, huyện có kế hoạch tổ chức xe đưa đón TS đến nơi dự thi bảo đảm an toàn, đồng thời cung cấp các suất ăn, chỗ trọ miễn phí.

Ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo thi của tỉnh - cho biết Ban In sao đề thi gồm 24 người, khu vực in sao đề thi là địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy chữa cháy. Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc đã phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn của ban in sao; dán kín (có niêm phong) các cửa sổ, cửa chính. Từ cuối tháng 6-2022, Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra và dán tem niêm phong các thiết bị máy móc phục vụ in sao đề thi. Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc lắp đặt 2 bộ thiết bị phá sóng thông tin di động và WiFi tại khu vực in sao và 1 thiết bị ghi âm cuộc gọi phục vụ công tác bảo mật.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TP HCM). Ảnh: TẤN THẠNH

Theo ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, địa điểm in sao đề thi của tỉnh được bảo đảm khép kín, an toàn, 3 vòng độc lập, có lắp máy phá sóng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định. Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình cho biết đã có phương án phối hợp lực lượng công an để vận chuyển đề thi, bài thi bằng ca-nô trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình đến 2 điểm thi tại Trường THPT Yên Hòa và Trường THPT Mường Chiềng của huyện vùng cao Đà Bắc.

Hai địa điểm này nếu xảy ra mưa lớn kéo dài sẽ rất dễ bị chia cắt về giao thông. Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cho hay sở đã phối hợp công an tỉnh lắp đặt máy phá sóng tại khu vực in sao đề thi. Ban vận chuyển và bàn giao đề thi nhận các túi đề thi còn nguyên niêm phong từ ban in sao đề thi, các túi đề thi được bảo quản trong thùng sắt khóa, niêm phong. Địa phương này cũng sử dụng ô tô chuyên dụng của bưu điện tỉnh để vận chuyển đề thi, có công an bảo vệ đề thi đi cùng trong quá trình vận chuyển.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Ban Chỉ đạo thường trực kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 TP HCM, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM - cho biết TP HCM là 1 trong 2 địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước với hơn 85.000 thí sinh. Thành phố đã chuẩn bị kỹ càng các điều kiện để bảo đảm cho kỳ thi được diễn ra an toàn, đúng quy chế. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cho biết thành phố bố trí hơn 80 xe để vận chuyển đề và nhận bài thi mỗi ngày, các chuyến xe xuất phát từ lúc 4 giờ 30 phút. Riêng các điểm thi ở huyện Cần Giờ, thành phố đã bố trí một chuyến phà ưu tiên để chuyên chở đề thi, bài thi.