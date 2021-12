Liên quan đến bất thường đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên Hệ thống giáo dục Học mãi, người đầu tiên lên tiếng về vụ việc - bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) sớm có thông tin về những bất thường này.



Thầy Đinh Đức Hiền bày tỏ mong muốn Bộ GD-ĐT sớm có thông tin về những "bất thường đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh"

"Sau khi phát hiện vụ việc, ngày 12-7-2021, tôi đã viết tâm thư gửi lên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, kèm theo đó là toàn bộ tài liệu liên quan. Ngay sau đó, đại diện Bộ là nguyên Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh đã phản hồi về việc đã nhận được thông tin và đang cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh. Đến ngày 16-8-2021 tôi đã gửi email đến ông Mai Văn Trinh về tình hình điều tra sự việc. Ngay trong ngày, tôi nhận được phản hồi rằng vụ việc vẫn đang được điều tra" - thầy Đinh Đức Hiền cho biết.

Ngày 9-11-2021, thầy giáo Đinh Đức Hiền tiếp tục gửi thư đến Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn với mong muốn Bộ GD-ĐT nhanh chóng điều tra và công bố vụ việc.

"Ngày 16-11-2021, tôi nhận được phản hồi từ chính Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Tuy nhiên, thông tin tôi nhận được vẫn là Bộ GD-ĐT đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc và Bộ đang tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ các quy trình kỹ thuật tổ chức Kỳ thi để phục vụ tốt hơn cho tổ chức kỳ thi những năm tiếp theo" - thầy Hiền nói.

Theo thầy Đinh Đức Hiền, Tổ chuyên gia đã chỉ ra những bất thường của đề thi tốt nghiệp THPT 2021 từ tháng 8-2021 nhưng đến nay chưa có một kết luận chính thức nào của Bộ về vụ việc xảy ra. Điều này gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của giáo viên, học sinh, nhân dân cả nước.

"Tôi mong Bộ GD-ĐT cùng các cơ quan chức năng cần sớm có kết luận chính thức và rõ ràng về vụ việc trước nhân dân cả nước, để học sinh yên tâm học tập, giáo viên yên tâm công tác, giữ vững được nhiệt huyết với nghề và quan trọng hơn là đảm bảo sự công bằng trong giáo dục" - thầy Đinh Đức Hiền bày tỏ.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 được tổ chức công bằng, nghiêm túc, khách quan, thầy Đinh Đức Hiền góp ý đề thi cần có sự thay đổi theo hướng đánh giá năng lực học sinh nhiều hơn, tỉ lệ các câu hỏi này cần chiếm ít nhất 30%.



"Những câu hỏi như vậy học sinh không thể học tủ, bắt buộc phải hiểu bản chất và trau dồi các kĩ năng phân tích, tư duy. Hiện nay đề thi các môn như Lý, Hóa, Sinh lại thiếu đi bản chất môn học trong đó, sử dụng quá nhiều Toán vào các môn này, dẫn đến nhiều học sinh học vẹt, nhiều giáo viên luyện thi tập trung vào mẹo mực, công thức giải nhanh" - thầy Đinh Đức Hiền góp ý.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Tổ chuyên gia trong đoàn công tác liên ngành của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an cho hay dựa trên các tư liệu là 4 đề thô xuất từ máy tính của Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021, 4 đề duyệt chốt bởi hội đồng ra đề thi, bản PDF đề Vip40 được thầy Phan Khắc Nghệ dạy cho học sinh, 3 video live và các tệp được thầy Phan Khắc Nghệ gửi bà Phạm Thị My - Tổ trưởng Tổ ra đề môn sinh, ông Bùi Văn Sâm - thành viên Tổ thẩm định, các tệp bà Phạm Thị My gửi thầy Phan Khắc Nghệ qua email từ năm 2015-2018 và 2021…, tổ chuyên gia đã cho thấy có nhiều điểm bất thường.

Cụ thể, khi đánh giá số câu hỏi trùng và khác nhau giữa đề thô được chọn, đề duyệt chốt với nội dung ôn tập của thầy Nghệ cho thấy các câu hỏi trong 4 mã đề thô được chọn với các câu hỏi xuất hiện trong các nội dung ôn tập của thầy Nghệ có sự trùng lặp rất lớn.

Đánh giá câu hỏi trong 4 mã đề duyệt chốt với các câu hỏi xuất hiện trong các nội dung ôn tập của thầy Nghệ thì thấy trong tổng số 40 câu của từng mã đề duyệt chốt có 37 câu trùng (tỉ lệ 92,5%) với các câu trong nội dung ôn tập của thầy Nghệ…

Tổ chuyên gia cũng cho hay "phân tích các câu hỏi trong đề duyệt chốt và các tư liệu trong các tệp dữ liệu trao đổi giữa ông Phan Khắc Nghệ và bà Phạm Thị My, ông Bùi Văn Sâm qua các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2021 cho thấy ông Nghệ, bà My, ông Sâm đã có trao đổi các câu hỏi môn sinh học cho nhau, gắn nội dung câu hỏi vào các ô ngân hàng đề thi, hẹn gặp trực tiếp để liên hệ nội dung trao đổi liên quan đến đề thi tốt nghiệp THPT qua các năm, trong đó có năm 2021".