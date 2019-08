Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), cho biết Bộ đang chờ báo cáo của sở GD-ĐT Hà Nam để có chỉ đạo khắc phục cụ thể.



Cũng theo ông Minh, nội dung phòng chống tai nạn thương tích, trong đó có phòng chống cháy nổ, được lồng ghép trong chương trình giáo dục mầm non. Tuy nhiên, nội dung dạy học phải phù hợp với lứa tuổi học sinh và điều kiện dạy học đảm bảo an toàn.



Cơ sở mầm non Tuổi thơ, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến ba trẻ mầm non bị bỏng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, 3 trẻ mầm non đã bị bỏng khi học kỹ năng phòng chống cháy nổ tại lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nạn nhân được xác định gồm các cháu H.L. (SN 2014), cháu G.K. (SN 2015) và cháu A.T. (SN 2016).

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 15 giờ 40 phút ngày 9-8, lớp học tổ chức về kỹ năng phòng chống cháy nổ, các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ. Lúc này, bất ngờ có gió thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa cồn đang cháy trong mâm vào 3 cháu nhỏ khiến các cháu bị bỏng.

Lớp tư thục này do chị Nguyễn Thị Khoát (SN 1990, ngụ xã Duy Minh) đăng ký làm chủ). Nhóm trẻ tư thục Tuổi Thơ có 2 lớp gồm lớp nhỏ tuổi, các cháu từ 1 đến 2,5 tuổi, nhóm lớn tuổi, các cháu từ 3 đến 5 tuổi. Lớp này mới được cấp phép khoảng 3 tháng nay. Khi dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ, 25 trẻ ở cả 2 lớp đều được tham gia.