Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành, học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 29-8, riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 22-8.



Học sinh lớp 1 tựu trường sớm

Các địa phương Hà Nam, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Bến Tre, Đắk Nông, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Lai Châu, Lâm Đồng, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Bình, Bình Phước… đều thông báo sẽ đón học sinh lớp 1 vào 22-8.

Học sinh lớp 1 tại nhiều tỉnh, thành sẽ tựu trường sớm để làm quen trường lớp .Ảnh: TẤN THẠNH

Tỉnh Đắk Lắk quyết định tựu trường vào ngày 29-8, riêng đối với lớp 1 tựu trường vào hôm nay (22-8). Ngành giáo dục và các địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động học sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa tới trường đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết bước vào năm học mới, tỉnh cũng đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó, hiện nay tỉnh còn thiếu hơn 1.200 giáo viên các cấp, nhất là bậc mầm non và tiểu học. Ví dụ tại TP Buôn Ma Thuột, năm học mới này số lượng học sinh tăng thêm khoảng 5.000 em nhưng số lượng giáo viên lại giảm so với năm ngoái. Do vậy, các trường phải tăng sĩ số trong lớp, vượt quá quy định. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang thiếu các thiết bị dạy học theo chương trình phổ thông mới, ảnh hưởng đến việc dạy học.

Theo kế hoạch, thời gian năm học 2022-2023 do UBND TP HCM ban hành, tất cả các bậc học sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5-9. Trong khoảng thời gian từ ngày 22-8 đến 5-9, theo Sở GD-ĐT TP HCM, tùy điều kiện từng cơ sở, các trường sẽ tổ chức sinh hoạt nội quy trường, lớp; gặp gỡ học sinh, thời gian học kỳ I được bắt đầu ngay sau khai giảng. Các cơ sở giáo dục không nhất thiết tập trung học sinh tất cả các khối lớp mà ưu tiên cho các lớp đầu cấp đến làm quen với trường mới, công việc liên quan để sinh hoạt lớp.

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ thông tin: UBND thành phố đã có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. Ngày tựu trường cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên là ngày 29-8, riêng đối với lớp 1 vào ngày 24-8; tổ chức khai giảng vào ngày 5-9. Các cơ sở giáo dục chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức dạy và học, sinh hoạt đầu năm cho học sinh theo hướng dẫn của sở. Theo ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT, để bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học này, ngành sẽ sử dụng có hiệu quả số lượng người làm việc hiện có tại đơn vị.

Bảo đảm an toàn cho trẻ đến trường

Để bảo đảm đón học sinh trở lại trường học an toàn, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các Phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các nhà trường ưu tiên cao nhất cho việc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh, không chủ quan với các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Các nhà trường có trách nhiệm rà soát kỹ hệ thống điện, nước, bàn ghế, cây xanh..., kịp thời phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho học sinh. Các nhà trường đều khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho ngày tựu trường của học sinh.

Bà Nguyễn Phương Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng - khẳng định nhà trường không tổ chức dạy học chương trình mới trước ngày khai giảng. Thời gian này, nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động giúp học sinh làm quen với cô giáo, bạn học và rèn các thói quen mới ở bậc tiểu học.

Ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định - cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày tựu trường của năm học 2022 - 2023 ở tỉnh này sẽ được tổ chức đồng loạt vào 29-8. Riêng các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảng dạy chương trình nghề phổ thông của năm học mới từ ngày 12-9. Như mọi năm, lễ khai giảng năm học mới ở Bình Định vẫn được tổ chức vào ngày 5-9. Các trường sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 15-1-2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25-5-2023 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2023.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trước đó đã ký văn bản chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023, với yêu cầu giám đốc Sở Y tế, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay các biện pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh... Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch bùng phát do tỉ lệ tiêm vắc-xin đạt thấp (nhất là học sinh trong các trường học); khẩn trương phối hợp với Sở GD-ĐT xây dựng phương án tổ chức năm học mới bảo đảm phòng, chống dịch, trong đó có phương án học trực tuyến đối với những trường, lớp có tỉ lệ tiêm chủng thấp, khả năng lây lan dịch bệnh cao…

Tập trung 12 nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2022-2023 được Bộ GD-ĐT xác định là năm học "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng GD-ĐT". Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn yêu cầu toàn ngành giáo dục tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học này. Trong đó nhấn mạnh đến phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, nâng cao năng lực hệ thống giáo dục đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành cũng như tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GD-ĐT căn cứ chỉ thị của bộ trưởng và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 - 2023 ở địa phương. Tổ chức triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học, trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và UBND cấp huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.