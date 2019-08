Ngày 22-8, tại Học viện Tài chính ở Hà Nội đã phát động cuộc thi You Can lần thứ 9. Đây là cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực dành cho sinh viên trên toàn TP Hà Nội.

Ông Đào Ngọc Doanh, Trưởng Ban tổ chức cho biết cuộc thi You Can 9 sẽ tìm kiếm và phát triển những cá nhân đáp ứng tiêu chí của nguồn nhân lực thời đại mới, đồng thời tạo cầu nối uy tín giữa sinh viên và các nhà tuyển dụng.

"Bằng những thử thách chuyên sâu và thực tế, thí sinh được đánh giá khách quan về thái độ, kiến thức và các kỹ năng mềm như: Làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết tình huống, phỏng vấn thực tế. Qua đó phát huy tối đa khả năng của thí sinh, giúp nâng cao nhận thức phục vụ cho cuộc sống và nghề nghiệp"- ông Doanh cho hay.

Các sinh viên tham gia một phần thi trong cuộc thi You Can tổ chức năm 2018

Các sinh viên sẽ trải qua 3 vòng thi gồm Sơ khảo (từ ngày 22 đến 26-8), Chung khảo và đêm thi Chung kết được tổ chức vào ngày 14-9 tại Học viện Tài chính.



Trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về việc các nhà tuyên dụng đánh giá như thế nào về cuộc thi sau 8 mùa tổ chức, đại diện Ban tổ chức cho biết các thí sinh lọt vào vào Chung khảo đã có cơ hội để gặp lãnh đạo các doanh nghiệp, trả lời phỏng vấn trực tiếp và tìm kiếm cơ hội việc làm từ cuộc thi.

Bên cạnh đó, các nhà tuyển dụng cũng tham gia vào quá trình cuộc thi diễn ra, đưa ra các nhóm vấn đề liên quan đến doanh nghiệp để các thí sinh giải quyết, từ đó có thể lựa chọn những ứng viên phù hợp với vị trí việc làm mà doanh nghiệp đang có nhu cầu.

"Sau khi You Can 8 được tổ chức năm 2018, một thí sinh lọt TOP 12 được tuyển làm làm trợ lý cho Shark Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom)"- đại diện Ban tổ chức cho biết. Năm 2018, Shark Việt vừa đại diện nhà tài trợ, vừa làm giám khảo trong đêm thi chung kết.

PSG-TS Đinh Văn Hải - Phó trưởng khoa Kinh tế (Học viện Tài chính) nhấn mạnh You Can là cuộc thi có truyền thống, được tổ chức liên tục nhiều năm qua tại Học viện Tài chính. Cũng như các cuộc thi trước, ông Hải kỳ vọng You Can 9 sẽ là sân chơi bổ ích cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội và cũng là cơ hội để các nhà tuyển dụng và sinh viên kết nối với nhau, tìm tiếng nói chung trong vấn đề giải quyết việc làm.



Các mùa thi trước, You Can luôn thu hút hơn 1.000 sinh viên trên địa bàn Hà Nội đăng ký tham dự. Các thí sinh đăng ký dự thi online và thực hiện bài thi vòng sơ khảo tại địa chỉ: https://assessment.talentgene.vn/