Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập còn lại ở Bình Định như sau: THPT Trưng Vương 21 điểm; THPT Hùng Vương 18 điểm; THPT số 1 Tuy Phước 15 điểm; THPT số 2 Tuy Phước 16 điểm; THPT số 3 Tuy Phước 17 điểm; THPT Nguyễn Diêu 16 điểm; THPT số 1 An Nhơn 18,75 điểm; THPT số 2 An Nhơn 17 điểm; THPT số 3 An Nhơn 17,5 điểm; THPT Hòa Bình 15,5 điểm; THPT Quang Trung 14,75 điểm; THPT Tây Sơn 18 điểm; THPT Võ Lai 17,5 điểm; THPT số 1 Phù Cát 19,75 điểm; THPT số 2 Phù Cát 16 điểm; THPT số 3 Phù Cát 17,75 điểm; THPT Nguyễn Hồng Đạo 15,75 điểm; THPT Ngô Lê Tân 18 điểm; THPT số 1 Phù Mỹ 22,25 điểm; THPT số 2 Phù Mỹ 21,75 điểm; THPT An Lương 20 điểm; THPT Mỹ Thọ 20,5 điểm; THPT Tăng Bạt Hổ 19,5 điểm; THPT Nguyễn Trân 24,5 điểm; THPT Nguyễn Du 21,25 điểm; THPT Lý Tự Trọng 23,5 điểm; THPT Hoài Ân 17,75 điểm; THPT Võ Giữ 15,5 điểm; THPT Trần Quang Diệu 15,25 điểm; THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 12,25 điểm.