Đặng Anh Kiệt – Quán quân phần thi Voice Up 2017 (bên trái), Nguyễn Mạnh Dũng – Quán quân phần thi Speak Up 2017(bên phải), chia sẻ về những kinh nghiệm để đạt kết quả cao tại cuộc thi.

Express Yourself là sân chơi để các bạn trẻ tìm về và kết nối với con người bên trong của mình. Đây là cuộc thi lớn dành cho các tài năng học đường Việt Nam khai phá tiềm năng và sự tự tin trên 3 lĩnh vực: hùng biện tiếng Anh (Speak Up), hát tiếng Anh (Voice Up) và nhảy đương đại trên nền nhạc quốc tế (Step Up). Năm nay giải nhất là chuyến đi dự Hội nghị lãnh đạo trẻ toàn cầu tại New York cho các quán quân trên 16 tuổi, và một chuyến du học trải nghiệm tại Singapore trong 1 tuần cho những quán quân dưới 15 tuổi.



Những thí sinh tham gia cuộc thi sẽ trải qua 3 vòng thi, vòng sơ loại: thí sinh sẽ nộp một video online giới thiệu về bản thân và thể hiện tài năng trong lĩnh vực muốn tranh tài; vòng bán kết: sẽ diễn ra tại TP. Hà Nội và TP.HCM khoảng 20-40 tiết mục sẽ được lựa chọn tham gia; vòng chung kết sẽ là đêm tranh tài của 7-8 tiết mục thi hát và nhảy và 12-15 tiết mục hùng biện. Tiêu chí đánh giá chung cho các lĩnh vực sẽ là trình độ tiếng Anh, kỹ năng kết nối cảm xúc, khả năng biểu đạt.

Express Yourself 2020 cũng sẽ nhận được sự góp mặt của nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý với tư cách là giám khảo chung kết sẽ diễn ra cuối tháng 5-2020. Express Yourself sẽ bắt đầu nhận video dự thi từ ngày 10-10-2019 đến ngày 31-1-2020.

Đăng ký tham gia tại: https://www.ef.com.vn/express-yourself/