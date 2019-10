Liên quan đến clip giáo viên khi chấm bài xong thì ném vở học sinh xuống nền gạch trong lớp gây bức xúc trong dư luận, chiều 23-10, tại Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), dưới sự chứng kiến của đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Phước Long, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh và UBND xã Vĩnh Thanh, hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh đã đề xuất cảnh cáo đối với cô Nguyễn Thị T. (giáo viên chủ nhiệm lớp 1C).

CLIP giáo viên ném tập học sinh xuống đất

Trao đổi qua điện thoại với Báo Người Lao Động vào tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phước Long, cho biết với mức đề xuất cảnh cáo đối với cô T. của hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh, Phòng GD-ĐT sẽ xin ý kiến của UBND huyện để làm những bước tiếp theo.

Cô T. ném từng quyển vở xuống nền gạch khi chấm xong. Ảnh cắt ra từ clip

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, những ngày qua trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút, ghi lại hình ảnh cô T. đang ngồi chấm bài rồi ném từng quyển vở của học sinh xuống nền gạch. Sau khi mỗi quyển vở được ném xuống, nữ giáo viên này gọi tên từng em học sinh lên để nhặt vở mang về bàn.

Ngay sau khi việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh đã tổ chức cuộc họp đột xuất. Tại cuộc họp, cô T. trình bày là khoảng tháng 9-2019, trong lúc nhận xét vở bài tập Toán của các em học sinh, thì có một phụ huynh đến để nhờ cô T. tư vấn về đóng tiền mua bảo hiểm y tế cho con mình. Trong lúc vừa nhận xét vừa tư vấn cho phụ huynh nên cô T. "vô tình" bỏ tập học sinh xuống bục giảng rồi gọi tên học sinh lên để lấy mang về.

Theo ông Bùi Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng Tiểu học C Vĩnh Thanh, dù cố ý hay vô tình thì đó là việc làm sai, vi phạm đạo đức nhà giáo.