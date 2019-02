ĐH Duy Tân chế tạo xe lăn điện cho người khuyết tật Đà Nẵng

01/02/2019 07:57

10 chiếc xe lăn điện đầu tiên do ĐH Duy Tân nghiên cứu, thiết kế, và chế tạo đã được trao tặng cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tp. Đà Nẵng vào sáng 26-1-2019. Sự kiện này thực sự mang đến niềm vui khôn xiết, trọn đầy khi Tết nguyên đán đang gần kề.



Lãnh đạo ĐH Duy Tân trao tặng xe lăn điện cho người khuyết tật

Xe lăn điện - Đôi chân thứ 2 của người khuyết tật



Những người khuyết tật đầu tiên được ĐH Duy Tân trao tặng xe lăn điện hầu hết là người thuộc gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Tp. Đà Nẵng. Trong đó:

• Có người chưa một lần được chạm tay vào xe lăn thông thường như chú Huỳnh Văn Thanh (phường Phước Mỹ) thương binh hạng 1/4, phải dùng chân giả và đi lại bằng nạng;

• Có người phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của người thân, muốn đi đâu phải có người bồng bế như em Đặng Thị Hồng Anh (phường Hòa Minh) - nạn nhân chất độc da cam khiến cơ thể em bị teo lại và hai chân không thể vận động được;

• Hay như chú Bùi Thêm (phường Hòa Khánh Bắc) đã bị liệt suốt 40 năm, hiện chỉ sống một mình và phải di chuyển trên một chiếc xe lăn rất cũ;

• Là cô Đặng Thị Bé (phường An Hải Bắc) bị liệt 2 chân, mồ côi cha mẹ và đang sống với anh trai;

• Là em Trần Minh Hoàng (thôn Phước Hưng) bị tai nạn lao động dập tủy sống, gãy đốt sống cổ dẫn đến liệt tứ chi;

• Hay như chị Đặng Thị Thanh Mai (thôn An Trạch) là hộ nghèo và bị liệt 2 chân cùng tay trái;

• …

Xúc động khi được tặng xe lăn điện, chú Bùi Thêm chia sẻ: "Trước kia, để đi đâu chú phải nhờ người đẩy đi hoặc phải dùng tay đẩy bánh xe lăn rất vất vả và mệt nhọc. Nhiều khi muốn đi chợ mua thức ăn thôi cũng không thể đi được, phải nhờ hàng xóm mua giúp. Giờ có chiếc xe lăn điện này rồi, nó như đôi chân thứ 2 giúp chú có thể đi đến những nơi mà chú muốn một cách dễ dàng hay mở ra cho chú cơ hội đi bán vé số để mưu sinh trong thời gian tới."

Các kỹ sư Điện-Điện tử của ĐH Duy Tân hỗ trợ người khuyết tật sử dụng xe lăn điện

Quả thực, với những người mà đôi chân không thể đi lại được như chú Thêm thì sản phẩm xe lăn điện của ĐH Duy Tân thực sự là món quà quý giá, giúp họ có sinh hoạt hàng ngày dễ dàng hơn cũng như có thêm nghị lực để vui sống. Những giọt nước mắt đã rơi và những nụ cười hạnh phúc đã nở trên gương mặt của những người khuyết tật khi ngồi trên những chiếc xe lăn điện thuận tiện, hiện đại để có thể giúp đi khắp mọi nơi.



"Tôi cảm ơn ĐH Duy Tân nhiều lắm. Cảm ơn nhà trường đã đồng cảm với hoàn cảnh và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của những người khuyết tật như chúng tôi. Ở nhà, phương tiện di chuyển của tôi là một chiếc xe 3 bánh cồng kềnh, đã cũ, thường xuyên phải sửa chữa rất tốn kém và hơi bất tiện khi không thể đi lùi được. Với chiếc xe lăn điện này, tôi có thể tiến, lùi, rẽ trái phải rất dễ dàng," cô Đặng Thị Bé vui mừng trong ngày nhận xe.

Sản phẩm mang ý nghĩa nhân văn

Thiết kế xe lăn điện là ý tưởng của ThS. Đặng Ngọc Trung - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh ĐH Duy Tân. Ngay khi nhận thấy đây là ý tưởng rất nhân văn và hữu ích đối với cộng đồng, nhất là với những người khuyết tật, lãnh đạo ĐH Duy Tân đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ThS. Đặng Ngọc Trung phối hợp với Trung tâm Điện-Điện tử (CEE) nghiên cứu và chế tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

TS. Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng ĐH Duy Tân cho biết: "Ở nước ngoài, người khuyết tật được xã hội rất quan tâm. Các phương tiện công cộng như tàu điện hay đường xá đều được thiết kế phù hợp cả với người khuyết tật do đó dù sử dụng các loại xe thô sơ để đi lại đều khá dễ dàng mà không cần nhiều đến sự giúp đỡ của người thân. Tuy nhiên, ở Việt Nam, sự quan tâm dành cho người khuyết tật mới ở một mức độ nhất định nên việc họ di chuyển rất khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đã đưa ra ý tưởng thiết kế và sản xuất xe lăn với đầu kéo động cơ điện để người khuyết tật di chuyển dễ dàng. Thiết kế này có 2 phần, trong đó phần đầu gắn động cơ có thể lắp vào khi đi ra ngoài và tháo ra để dễ dàng di chuyển trong nhà. Chúng tôi hy vọng đây là món quà tinh thần có ý nghĩa mà nhà trường trao tặng cho người khuyết tật, đồng thời, mong rằng khi xã hội ngày càng phát triển, văn minh, sẽ có nhiều hơn sự quan tâm cho người khuyết tật để giúp họ giảm bớt những thiệt thòi trong cuộc sống."

Cán bộ CEE, Đại học Duy Tân trao Xe lăn Điện tận nhà cho người khuyết tật

Xe lăn điện do ĐH Duy Tân thiết kế có nhiều điểm khác biệt so với các xe lăn thông thường hiện có trên thị trường. Theo TS. Vũ Dương - Giám đốc Trung tâm Điện-Điện tử, người trực tiếp tham gia chế tạo sản phẩm: "Xe lăn điện được thiết kế hướng đến sự lắp ghép đơn giản, cơ cấu nhỏ gọn nhưng đảm bảo độ chắc chắn và an toàn phù hợp với sức khỏe của người khuyết tật. Với Xe lăn điện của Đại học Duy Tân, người sử dụng có thể tháo/lắp rất nhanh giữa đầu kéo chạy bằng pin và xe lăn 2 bánh tại bất kỳ thời điểm nào, tình huống nào mà họ mong muốn. Để thiết kế các cơ cấu đó, những chi tiết của đầu kéo xe lăn đã được nhóm chế tạo bằng các máy móc hiện đại trong gia công cơ khí chính xác như: máy phay CNC, máy tiện CNC, máy cắt laser CNC,… Trước khi đưa vào sử dụng, xe lăn điện đã được Trung tâm kiểm thử bằng máy đo tốc độ, máy đo độ rung. Xe sử dụng pin lithium, mỗi lần sạc đầy có thể đi được 35 km-40 km, tốc độ tối đa là 45km/h, tải trọng 120 kg. Xe có thể leo dốc đến 30 độ mà vẫn chạy êm, ổn định. Xe có đèn chiếu sáng vào ban đêm, có đèn xi nhan dùng cho rẽ trái và rẽ phải, có gương chiếu hậu để quan sát phía sau, có còi báo hiệu. Đặc biệt, trên tay lái có tích hợp nhiều hệ thống điều khiển rất thuận tiện cho người dùng như: công tắc khởi động xe, tay ga để kiểm soát tốc độ, công tắc đảo chiều xe (tiến - lùi), công tắc đèn, xi nhan. Hiện tại, ĐH Duy Tân đã đăng ký giải pháp hữu ích với Cục Sở hữu Trí tuệ để được bảo hộ về ý tưởng và quyền tác giả."



Cùng tham gia nghiên cứu và chế tạo xe lăn điện với các giảng viên và nhân viên nhà trường, Nguyễn Khắc Minh Đức - sinh viên ngành Cơ Điện tử, ĐH Duy Tân chia sẻ: "Em rất vui khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào việc tạo ra một sản phẩm mang ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho người khuyết tật. Trong quá trình thực hiện, em đã thu nhận được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm chế tạo, lắp ráp hữu ích. Hy vọng, trong thời gian tới, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô trong trường, chúng em sẽ sáng tạo được thêm nhiều sản phẩm nữa để phục vụ cộng đồng."

Nhiều sản phẩm hữu ích khác phục vụ cộng đồng

Cùng với sản phẩm Xe lăn điện trao cho người khuyết tật dịp này, ĐH Duy Tân cũng đã tạo ra rất nhiều sản phẩm khác thực sự hữu ích cho cộng đồng:

• Sản phẩm Giải phẫu học cơ thể người 3D: do Trung tâm Mô phỏng và Mô hình hoá (CVS) thiết kế với hàng ngàn mô hình khối 3D kiến tạo nên đầy đủ tất cả các cơ quan và bộ phận cơ thể người, có thể sử dụng cho mô phỏng các dạng bệnh lý hay mô phỏng quá trình phẫu thuật từng cơ quan, bộ phận trên cơ thể người. Sản phẩm đã đạt Giải Nhất Nhân tài Đất Việt và phân nhánh app trên ứng dụng di động của sản phẩm đã đạt Giải Bạc ICT của cộng đồng ASEAN.

• Sản phẩm Cánh tay Robot: đã được Trung Điện-Điện tử (CEE) nghiên cứu, chế tạo thành công và đã trao tặng cho 2 em học sinh là Phan Trọng Hiếu (bị mìn nổ mất gần hết tay phải) và Trần Đăng Khoa (thiếu bàn tay trái từ khi sinh ra) ở tỉnh Quảng Nam. Cánh tay Robot đã giúp các em có thể cầm nắm chắc chắn các vật dụng có kích thước và khối lượng khác nhau, giúp các em thực hiện mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày thuận tiện, dễ dàng hơn như ăn, uống, đi xe đạp,...

• Sản phẩm Robot kiểm tra khuyết tật mối hàn tàu thủy: đã được hoạt động thử nghiệm tại nhà máy đóng tàu Sông Thu

• Máy bán Nước giải khát tự động: hiện được lắp đặt ở tất cả các cơ sở của ĐH Duy Tân và một số trường THPT để phục vụ giảng viên và sinh viên

• Thiết bị cấp Phiếu giữ xe cầm tay sử dụng RFID: từng đoạt giải Khuyến khích - Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam lần thứ 13

• Máy phát Bao cao su tự động: được lắp đặt tại một số phường và cơ sở y tế trên địa bàn Tp. Đà Nẵng,…

Tâm Thông