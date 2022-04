Thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TP HCM, cho biết, kết quả phân tích 79.372 bài thi cho thấy điểm trung bình của thí sinh là 646,1 điểm, 117 thí sinh trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.087 điểm và thấp nhất là 210 điểm.

Trong đợt 1 này có 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi và 2 bài thi bị bỏ trống hoàn toàn. Tất cả thí sinh được chấm đủ điểm cho 4 câu hỏi bị lỗi trong đề thi.

Đánh giá về phổ điểm của đợt thi này so với các đợt thi trước, ông Chính nhận định: "Phân bố điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của đợt 1 năm nay hơi lệch về bên trái, thể hiện kết quả thi hơi thấp hơn so với các năm trước. Điều này có thể do nhóm thí sinh 2022 bị ảnh hưởng bởi tiến độ học tập chậm hơn các năm trước và bởi quá trình học online kéo dài".

TS Nguyễn Quốc Chính lưu ý thêm, kết quả phân tích độ khó, độ phân biệt của đề thi ĐGNL đợt 1 cho thấy phù hợp với các giá trị theo thiết kế của đề thi.

"Kết quả phân tích này cho thấy đề thi giúp phân loại tốt thí sinh , phù hợp cho mục đích tuyển sinh" - TS Chính nhấn mạnh.

Dự kiến từ ngày 19- 4, Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL sẽ được gửi đến thí sinh qua đường bưu điện (gửi thư bảo đảm) đến địa chỉ liên lạc mà thí sinh đã đăng ký trước đó.

Kỳ thi ĐGNL đợt 2 sẽ được ĐHQG TP HCM tổ chức vào Chủ nhật 22-5 (trước kỳ thi THPT) tại 4 địa phương: TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển cùng lúc từ ngày 6 tới 25-4.

Hiện tại, 86 cơ sở giáo dục đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức xét tuyển. Trong đó, 62 đơn vị sử dụng cùng hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn với 1.589 ngành học để thí sinh đăng ký nguyện vọng.