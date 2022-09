PGS Bùi Đức Triệu, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, phân tích việc các trường ĐH đưa ra nhiều phương thức tuyển sinh đã khiến chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT giảm. Tuy nhiên, do đề thi năm nay phân hóa tốt hơn, thí sinh đạt điểm 9-10 không nhiều nên điểm chuẩn vào những trường "hot", ngành "hot" khả năng sẽ giữ nguyên hoặc tăng hay giảm không nhiều. Thực tế, mức điểm chuẩn năm ngoái của nhiều trường tốp trên ở mức rất cao, như Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là 26,8, ngành cao nhất lên đến 28,3 - tức trung bình mỗi môn trên 9,5 điểm.



Chung quan điểm này, PGS Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, cho rằng năm nay đề thi hay hơn, có tính phân hóa hơn đã khiến số điểm cao giảm. Từ đó, điểm chuẩn cũng sẽ giảm. Dù Trường ĐH Xây dựng Hà Nội và nhiều trường ĐH khác có sự đa dạng hóa phương thức tuyển sinh dẫn đến chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm nhưng dự báo điểm chuẩn vào trường năm nay vẫn có xu thế giảm nhẹ so với năm 2021, tùy ngành.

PGS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải, cho hay theo kinh nghiệm, dự kiến năm nay điểm chuẩn đa số ngành của trường sẽ giảm so với năm 2021, một số ngành giảm từ 0,5 điểm. Lãnh đạo Học viện Tài chính cũng nhận định điểm chuẩn có thể giảm từ 0,5 - 1 tùy ngành do phổ điểm thi năm nay không cao như năm ngoái. Thậm chí, điểm chuẩn các ngành của trường sẽ không chênh lệch nhiều - chỉ từ 0,1 hoặc 0,2 điểm. Cụ thể, điểm chuẩn khối A00 có thể tương đương năm 2021. Khối A01, D01, D07 nhiều khả năng thấp hơn năm ngoái do phổ điểm môn tiếng Anh thấp hơn.

Năm 2022, Trường ĐH Thương mại dành 52% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 48% chỉ tiêu còn lại cho các phương thức xét tuyển khác. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Thương mại, dự đoán điểm chuẩn các ngành "hot" thu hút nhiều thí sinh của trường như logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, thương mại điện tử điểm chuẩn có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ. Nhóm ngành kinh tế quốc tế, kinh doanh quốc tế và một số ngành khác điểm chuẩn có thể sẽ ở mức ổn định như năm ngoái.

TS Lê Đình Nam, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết năm nay chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT tại trường giảm mạnh nên dự báo khả năng điểm trúng tuyển vào các ngành sẽ tăng nhẹ.

Trong khi đó, đại diện Trường ĐH Hà Nội nhận định điểm chuẩn vào một số ngành của trường có thể tăng nhẹ so với năm ngoái, dao động 0,5 - 1 điểm.