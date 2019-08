Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM bằng kết quả học bạ

Sáng nay, 6-8, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM công bố lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019.



Thông tin cho biết số lượng thí sinh và số lượng nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia vào trường năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018. Cụ thể, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường là 25.012, tăng hơn gần 5.000 thí sinh so với năm 2018; tổng số NV xét tuyển vào 26 ngành đại học là 25.375 tăng gần 6.000 NV so với năm 2018.



Số lượng thí sinh có có điểm các tổ hợp môn trong khoảng từ 18 điểm – 20 điểm chiếm hơn 30% số lượng thí sinh và tập trung chủ yếu ở các ngành công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, theo dự đoán thì điểm chuẩn các ngành này sẽ dao động trong khoảng 19 điểm – 21 điểm. Các ngành có số lượng nguyện vọng ít như khoa học thủy sản, công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ vật liệu sẽ có mức điểm sát điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.

Theo dự báo thì điểm chuẩn các ngành năm 2019 sẽ tăng từ 0,5 điểm đến 2,0 điểm so với năm 2018

Thống kê số lượng thí sinh và số lượng nguyện vọng đăng ký các ngành năm 2019:

Trong ngày 6-8, trường cũng công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ đại học bằng hình thức xét tuyển học bạ của 3 năm THPT, cụ thể:

(Cách tính điểm: Điểm trúng tuyển = điểm 3 môn theo tổ hợp năm lớp 10 + lớp 11 + lớp 12)