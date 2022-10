Ngày 8-10, liên quan việc cháu H. (học sinh lớp 1, trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị hoảng loạn, bầm tím tay chân khi từ trường trở về nhà, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu nhà trường dừng không cho giáo viên chủ nhiệm liên quan đến sự việc đứng lớp, phân công giáo viên dạy thế trong thời gian kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của cô giáo và cá nhân có liên quan.



Cháu H. bầm tím chân tay, hoảng loạn vì bị đánh tại trường

"Quan điểm là không bao che, không bảo vệ cho sai phạm (nếu có); dù cô giáo có đánh học sinh hay để học sinh khác đánh thì cũng không tránh khỏi trách nhiệm quản lý lớp, quản lý học sinh của cô giáo chủ nhiệm. Vì vậy Sở đề nghị UBND quận, Phòng GD-ĐT Sơn Trà tiếp tục kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của cô giáo và cá nhân khác. Khi có kết quả cuối cùng sẽ có thông tin chính thức" - đại diện Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng khẳng định.

Cùng ngày, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết địa phương đã đến nhà học sinh bị đánh để thăm hỏi động viên, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an quận Sơn Trà đã vào cuộc, đang lấy lời khai người liên quan để làm rõ.

"Ban đầu, công an phường Thọ Quang chỉ vào cuộc thẩm tra, xác minh. Thế nhưng sự việc có vấn đề phức tạp, gây nóng trên mạng xã hội và dư luận nên công an quận sẽ vào cuộc, khi có kết quả chính xác và sẽ có thông tin sau" - lãnh đạo Công an quận Sơn Trà nói.

Các phụ huynh không đồng ý với kết luận "em H. bị bạn học đánh" của UBND phường Thọ Quang nêu ra. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra

Trước đó, trưa 6-10, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm hình ảnh một học sinh tiểu học chân tay bầm tím sau khi đi học về. Qua xác minh, đây là cháu H. đang học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Chiều 6-10, UBND phường Thọ Quang đã có cuộc làm việc với các bên liên quan, đưa ra nguyên nhân của vụ việc là do trong lúc kèm học buổi trưa, một bạn dùng thước đánh khiến cháu H. bị bầm tím ở tay chân.

Đáng chú ý, đến ngày 7-10, phụ huynh của cháu H. đăng bài lên Facebook, tiếp tục nghi vấn vết thương của con không phải do bạn học gây ra. Đồng thời, chị H.T.A. mẹ cháu P.H.P. (học sinh được cho là đã đánh cháu H.) cho biết không tin là con mình đánh bạn đến bầm tím tay chân như kết luận trước đó.

Do vậy, các phụ huynh yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 8-10, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cũng ban hành công văn yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại trường học. Trong đó, đặc biệt lưu ý các giáo viên chủ nhiệm giám sát chặt chẽ cán bộ lớp, sao đỏ không đựợc để xảy ra tình trạng đánh, hù dọa, nạt nộ, thu đồ chơi, đồ dùng học tập… gây bạo lực về thể chất và tinh thần đối với bạn trong lớp, trường. Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các trường thường xuyên theo dõi, giám sát, xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng hoc sinh các lớp lớn gây bạo lực với lớp nhỏ; học sinh nam gây bạo lực với học sinh nữ…; giáo dục tình cảm tương thân, tương ái, yêu thương, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau trong trẻ mầm non, học sinh, học viên…