Năm 2020, ĐHQG TP HCM có kế hoạch tổ chức 2 đợt của kỳ thi đánh giá năng lực, đợt 1 vào 29-3; đợt 2 vào ngày 5-7. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kỳ thi chính thức dời đến 31-5 (đợt 1) và ngày 9-8 (đợt 2).



TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo - ĐHQG TP HCM, cho biết nếu tổ chức thi như kế hoạch đã định từ trước thì học sinh chưa học được gì nhiều, vì thế sẽ không mang lại hiệu quả. Do vậy, ĐHQG phải điều chỉnh thời gian tổ chức thi, sự điều chỉnh này sẽ giúp các em có thời gian ôn tập tốt hơn và chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất khi tham dự kỳ thi.

Nhiều trường ĐH khác cũng quyết định dời kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức. PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cũng cho hay trường sẽ dời lịch thi đánh giá năng lực. Theo thông báo trước đây, trường tổ chức 3 đợt thi vào tháng 5, tháng 7 và 8.

TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP HCM, cho biết theo kế hoạch ban đầu, kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức diễn ra vào ngày 12-7. Tuy nhiên, với những thay đổi thời gian kỳ thi THPT quốc gia 2020 do Bộ GD-ĐT vừa công bố, trường dự kiến cũng sẽ dời lịch thi khoảng gần 1 tháng sau kỳ thi THPT quốc gia bởi lý do là nội dung kỳ thi chủ yếu tập trung vào kiến thức ở lớp 12, thi theo lịch cũ thì học sinh chưa hoàn thành chương trình, sẽ bất lợi cho các em.

Thí sinh thi đánh giá năng lực vào ĐHQG TP HCM năm 2019. Ảnh: TẤN THẠNH

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM là một trong những phương thức xét tuyển vào các đơn vị thành viên. Năm 2020, ĐHQG TP HCM dành dự kiến tối đa 50% chỉ tiêu xét tuyển bằng hình thức thi đánh giá năng lực. Do vậy, kỳ thi đánh giá năng lực không phải là kỳ thi bắt buộc để tuyển sinh vào ĐHQG TP HCM. Nhưng nếu thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực thì thí sinh sẽ có thêm cơ hội để xét tuyển vào các đơn vị thành viên ĐHQG TP HCM. Ngoài ra, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM cũng được nhiều trường ĐH, CĐ ngoài ĐHQG TP HCM sử dụng để tuyển sinh. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 50 trường ĐH, CĐ phía Nam thông báo sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.

Cũng theo TS Nguyễn Quốc Chính, bài thi đánh giá năng lực chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH của thí sinh, thông qua một bài thi tổng hợp gồm 120 câu hỏi, thời gian làm bài 150 phút. Về hình thức, đề thi sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn (MCQ - Multiple Choice Questions). Về nội dung, đề thi tích hợp đầy đủ cả về mặt kiến thức lẫn tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản, đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng.