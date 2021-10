Tỉnh Đồng Nai vừa thông qua việc miễn và cấp bù học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho trẻ em và học sinh nhằm giảm bớt những khó khăn do đại dịch Covid-19.



Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã thông qua việc giữ nguyên mức thu học phí như các năm trước. Nhưng hiện nay, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND Đồng Nai về việc miễn và cấp bù học phí học kỳ 1 năm học này.

Theo kế hoạch, học sinh các trường công lập từ mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên sẽ được miễn học phí. Các trường từ mầm non, THCS và THPT tư thục sẽ không được miễn học phí nhưng sẽ được nhà nước cấp bù một phần học phí tương ứng với mức thu học phí hằng tháng của các trường công lập do nhà nước quy định. Riêng với học sinh tiểu học, các trường tư thục sẽ không được cấp bù học phí do các trường tiểu học công lập không thu học phí.

Theo đó, học sinh các trường công lập sẽ được miễn học phí; còn các trường tư thục - hiện có nhiều mức thu học phí khác nhau - thì sẽ được cấp bù.

Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết số tiền cấp bù cho mỗi học sinh trường tư thục tuy không lớn nhưng tổng số tiền chi ra là không nhỏ đối với ngân sách. Căn cứ quy định mức thu học phí của tỉnh áp dụng với các bậc học từ mầm non đến THPT và giáo dục thường xuyên công lập, tùy theo khu vực thành thị, nông thôn và miền núi; học sinh các trường tư thục sẽ được hưởng nhiều mức cấp bù học phí khác nhau.



Học sinh các trường mầm non tư thục tại thành thị sẽ có mức cấp bù học phí từ 90.000-120.000 đồng/trẻ/tháng tùy theo độ tuổi, trong khi học sinh các trường phổ thông tư thục sẽ được cấp bù 75.000-120.000 đồng/học sinh/tháng tùy theo bậc học.

Trẻ em học tại các trường mầm non, học sinh các trường THCS-THPT tư thục tại khu vực nông thôn sẽ có mức hỗ trợ 45.000-70.000 đồng/học sinh/tháng, tùy theo bậc học. Trẻ học tại các trường mầm non, THCS-THPT tư thục khu vực miền núi sẽ được hỗ trợ cấp bù học phí mức 20.000-25.000 đồng/học sinh/tháng.

Chính sách miễn, bù học phí được thực hiện trên toàn quốc song tùy tình hình mà từng địa phương có các bước triển khai cụ thể.