Đóng tiền 2 năm vẫn chưa được nhận đồng phục

Ngày 12-10, qua diễn đàn HCMUPer’s Confestions của Trường ĐH Sư phạm TP HCM có đăng phản ánh của sinh viên về việc các bạn đã nộp tiền cho Đoàn hội khoa văn kèm biên nhận với số tiền 550.000 đồng được cho là mua áo đồng phục khoa và nộp quỹ Đoàn, hội từ 27-9-2016 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đồng phục. Trong biên bản cũng có lưu ý biên nhận có giá trị trong 1 tháng.



Theo lời các sinh viên, cho đến thời điểm hiện tại đã hơn 2 năm nhưng sinh viên của khoa văn vẫn chưa nhận được áo đồng phục hay được hoàn tiền, cũng không có ai đứng ra giải thích thoả đáng. Cũng theo đó, cách viết tờ biên nhận cũng cho thấy "sự kém cỏi trong cách thức vận hành và quản lý, nhất là liên quan đến tiền bạc là việc nhạy cảm, cần rõ ràng, minh bạch".

Biên nhận về việc thu tiền áo khoa

Trả lời PV Báo Người Lao Động, Ông Nguyễn Vũ Hoài Ân, Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường ĐH Sư phạm TP HCM - cho biết sau khi nhận được phản ánh của sinh viên, ban chấp hành đoàn (BCH) hội khoa tổ chức cuộc họp dưới sự chứng kiến của lãnh đạo khoa ngữ văn. Theo đó, việc bức xúc của sinh viên chỉ liên quan đến áo khoa đồng phục, không phải bức xúc vì tiền quỹ. "Về việc đoàn phí, BCH dùng để giải quyết vấn đề thu chi bình thường. Về áo khoa, đoàn hội khoa đã trao đổi với sinh viên, xử lý triệt để và đi tới thống nhất với biên bản làm việc trong sáng 14-10", ông nói.



Ông Lâm Thanh Minh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP HCM cho biết đã chủ động nắm bắt thông tin từ sinh viên trong tuần vừa qua và chủ động làm việc với khoa để xử lí vụ việc nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo tối đa quyền lợi của sinh viên.

Phản ánh của sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM

Theo biên bản họp được đăng trên Fanpage của đoàn khoa ngữ văn, BCH Đoàn Hội khoa đã "chân thành gửi đến toàn thể sinh viên K42, K43 khoa ngữ văn lời xin lỗi về sự chậm trễ trong việc chuyển áo khoa đến sinh viên và sự chậm trễ trong thông tin tình hình đến sinh viên dẫn đến những dư luận không đáng có trong thời gian qua".

Trong văn bản, ông Nguyễn Trọng Phúc - Bí thư đoàn khoa - cho biết khi nhận được thông tin phản hồi của một số sinh viên về tình hình áo khoa, BCH đã nghiêm túc tiếp thu, tìm hiểu các nội dung liên quan và đã cùng Chi ủy, Ban Chủ nhiệm khoa nhiều lần họp bàn nhằm có phương hướng xử lí tối ưu.

Theo đó, sau cuộc họp sáng 14-10, BCH cho biết việc chậm trễ giao áo cho một số sinh viên bắt nguồn từ thời gian chỉnh sửa, lấy lại size, đổi nhà may… nên bị gián đoạn. Cụ thể, đối với khóa 42 (khóa tuyển sinh 2016) có 108 áo bao gồm cả may mới và chỉnh sửa. Theo đó, sau khi làm việc với nhà may (cũ), BCH đã thông báo cụ thể đến bí thư và chi hội trường các lớp về việc thu hồi lại số áo cần chỉnh sửa, đồng thời lấy lại size áo của các trường hợp chưa nhận được áo trong tháng 6-2018.



"Tuy nhiên, do một số điều kiện khách quan lẫn chủ quan như vướng thời gian thi, thời gian nghỉ hè nên đến đầu tháng 9-2018, các lớp mới hoàn thành việc thu hồi áo cần chỉnh sửa và lấy lại size áo, dẫn đến một số khó khăn nhất định trong làm việc giữa ban chấp hành với nhà may", biên bản ghi rõ. Đồng thời, do sơ suất trong quá trình thu nhận áo chỉnh sửa, BCH chưa kiểm soát được tình trạng có một số áo bị cũ, ố vàng nên nhà may cũng không chịu chỉnh sửa các áo đó.

Do đó, ban chấp hành đoàn khoa đã đưa ra phương án xử lý đối với áo khóa 42. Theo đó, do nhà may cũ chỉ nhận và xử lý lại 58 áo và hẹn giao hàng trước ngày 2-12-2018. Đối với 50 áo còn lại, để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, ban chấp hành đặt may ở 1 nhà may khác, đảm bảo giao hàng trước ngày 2-12-2018. Như vậy, sinh viên khoa bức xúc sẽ nhận được áo trước ngày 2-12-2018. Đoàn khoa cũng cam kết sẽ sinh viên khóa 43 sẽ nhận áo cùng ngày, trong khi sinh viên khóa 44 nhận áo trong 2 ngày 15, 16-10 tới.

"Mong các bạn thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng BCH Đoàn, Hội khoa trong thời gian sắp tới", đại diện BCH đoàn khoa văn cho hay.

