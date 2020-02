Chưa bao giờ học sinh (HS), sinh viên Việt Nam có một kỳ nghỉ dài, chưa rõ ngày đi học lại và nghỉ theo cách bất khả kháng như hiện nay. Kỳ nghỉ Tết nguyên đán cộng với kỳ nghỉ bắt buộc để chống sự lây lan của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra đã kéo dài gần 1 tháng khiến cuộc sống nhiều gia đình đảo lộn.



Tìm chỗ gửi con

Anh Nguyễn Chiến Thắng - một cư dân sống tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết thời gian qua, vợ chồng anh phải thay nhau nghỉ làm để trông con. "Mới đầu năm mà vợ chồng tôi mỗi người nghỉ phép 1 tuần để chăm 2 đứa nhỏ. Cơ quan linh động chấp nhận cho nhân viên mang con đến cơ quan nhưng tôi không thể mang con đi vì từ nhà đến chỗ làm cũng rất nhiều nguy cơ dịch bệnh, mà 2 con tôi mới học tiểu học và mẫu giáo" - anh Thắng nói.

Sau 2 tuần vất vả vì mọi sinh hoạt bị đảo lộn, vợ chồng anh Thắng quyết định bắt tàu đưa 2 con về nhà ông bà nội ở Hà Tĩnh, chờ đến khi có thông báo mới.

Hàng trăm ngàn gia đình khác ở Hà Nội cũng lâm vào cảnh tương tự, đặc biệt với các gia đình có con bị tự kỷ đang học tập tại các trường chuyên biệt.

Không còn áp lực bài vở, trẻ dành nhiều thời gian hơn cho internet Ảnh: MỸ THUẬN

Chị Phùng Thu Trang có con đang học tại một trường chuyên biệt tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội than: "Cháu ở lớp chỉ theo cô, về nhà chỉ nghe mẹ nên bây giờ nghỉ học, tôi thật sự quá sức. Nhà khác còn có thể nhờ người trông con một lúc nhưng tôi thì không thể rời mắt khỏi con lấy vài giây, trong khi công việc của tôi thì quá nhiều".

Sau nhiều ngày năn nỉ, cô giáo đã đồng ý trông bé giúp chị Trang. Tiền nhờ cô trông con không hề rẻ nhưng chị Trang cho hay thật sự cảm thấy may mắn vì đã có cô giáo hỗ trợ.

Chị Hoàng Dung, sống tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho rằng quyết định cho HS nghỉ học khiến chị thấy yên tâm và hoàn toàn ủng hộ. Chị Dung nói do Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, nơi con gái lớn chị theo học, tổ chức học trực tuyến hằng ngày theo thời khóa biểu nên việc học của con không bị gián đoạn. Tuy nhiên, việc chăm sóc cậu con nhỏ đang học tiểu học thì vất vả hơn do cháu đang tuổi hiếu động, ở nhà lâu sẽ chán. "Nhiều lúc cháu cũng mè nheo đòi ra ngoài chơi nhưng tình hình dịch bệnh khiến tôi không yên tâm để cháu ra ngoài. Nhà đã có chị nhưng mẹ vẫn phải xin làm việc qua mạng tại nhà để giám sát con" - chị Dung cho biết.

Lo trẻ nghiện game

Tương tự, chị Ngọc Thùy (ngụ quận 7, TP HCM) tâm sự: "Con được nghỉ học nửa tháng đột ngột khiến tôi bị ảnh hưởng cả tinh thần và thời gian. Sáng tôi phải nấu đồ ăn cho con nên phải đi làm trễ, trưa tối không kịp về nấu phải đặt cơm ngoài thì không yên tâm".

Trong khi đó, chị Hằng - làm điều dưỡng cho một bệnh viện ở quận 3, TP HCM - cho biết do đặc thù công việc không thể nghỉ phép, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị phải nhờ người hàng xóm trông giúp con trai 5 tuổi với giá 400.000 đồng/ngày. "Cũng xót tiền lắm nhưng biết làm sao bây giờ, có người trông giúp đã là may" - chị Hằng nói.

Những cha mẹ may mắn có con lớn sẽ đỡ vất vả hơn so với cha mẹ có con tuổi mẫu giáo. Theo chia sẻ của anh Huy Tùng (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM), cha của 2 HS tiểu học: "Nhà tôi may mắn có 2 cháu lớn nên tự chăm nhau được, sáng mẹ cháu chuẩn bị bữa ăn sáng, trưa nên không vấn đề gì. Tuy nhiên, 2 cháu lại muốn đi học vì than nghỉ học nhiều ở nhà chán".

Không chỉ bọn trẻ chán, nhiều phụ huynh lo ngại việc con em ở nhà nhiều ngày sẽ mải chơi quên bài, thậm chí nghiện xem YouTube và chơi game.

Mỗi nhóm trẻ một cách quản

Trước kỳ nghỉ Tết dài bất ngờ, nhiều trường chọn cách giáo dục trực tuyến cho HS thông qua các trang mạng xã hội. Giáo viên gửi đề bài tập các môn vào nhóm trò chuyện với phụ huynh trong lớp. Qua đó, phụ huynh có thể nắm thông tin và in đề cho con em làm ở nhà và báo cáo lại.

Giáo dục trực tuyến ở nước ngoài khá phát triển nhưng ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Chị Ngọc Thùy băn khoăn: "Các con có bài tập về nhà và chịu làm nhưng chính tôi cũng không chắc về chất lượng của cách làm này. Ba mẹ đi làm cả ngày, con có thể sử dụng máy tính để làm sạch các bài tập hoặc trao đổi, sao chép bạn bè…".

Trước kỳ nghỉ dài chưa từng có tiền lệ này, tiến sĩ tâm lý học Đào Lê Hòa An đề xuất một số giải pháp. Đối với HS THCS, THPT, học trực tuyến là biện pháp phù hợp nhất.

Ưu điểm của học trực tuyến là không cố định về thời gian, không gian. Tuy nhiên bên cạnh đó, đòi hỏi HS phải có kế hoạch học thật cụ thể và nhà trường cần có biện pháp kiểm tra, đánh giá kỹ càng thì mới hiệu quả.

Còn với trẻ ở độ tuổi tiểu học, mầm non, cần sự chăm sóc chu đáo hơn. Khi trẻ không đến trường, cha mẹ phải tìm cách thông qua hệ thống camera, người nhà để quan sát, giám sát và đốc thúc con ôn bài, học bài mới. Trang bị kỹ năng sử dụng các thiết bị gia đình, kỹ năng phòng tránh các rủi ro trong nhà cũng rất cần thiết để trẻ có thể tự chơi ở nhà mà vẫn an toàn.

Đối với những phụ huynh quá bận nên đưa điện thoại thông minh cho trẻ tự chơi thì thay đổi bằng cách đưa ra các nhiệm vụ cho trẻ, khi hoàn thành sẽ được ghi nhận, tặng thưởng.

Đề xuất thay đổi kế hoạch kết thúc năm học Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa có tờ trình dự thảo cho HS toàn TP nghỉ đến hết tháng 3 và thay đổi kế hoạch kết thúc năm học 2019-2020 lên Thường trực UBND TP. Một phụ huynh có con học tiểu học tại quận Gò Vấp tán thành việc này nhưng cho rằng ngành giáo dục phải có phương án, khuyến cáo trong thời gian nghỉ thì HS nên làm gì, kế hoạch học tập thời gian tới ra sao. Chị Thu, một người mẹ có con học lớp 12 ở quận 3, băn khoăn: "Nghỉ hết tháng 2 thì không vấn đề gì, nhưng nếu nghỉ hết tháng 3 thì lịch thi của các cháu sẽ bị đảo lộn, ảnh hưởng đến kế hoạch năm học. Đặc biệt là các lớp cuối cấp. Đặt giả thiết nếu hết tháng 3, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp thì sao? Lẽ nào lại tiếp tục nghỉ?".