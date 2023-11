Đỗ Thế Thanh Hằng (sinh viên Viện Đào tạo quốc tế - ĐH Kinh tế TP HCM) là fan (người hâm mộ) K.pop "chính hiệu", cô là thành viên Army - cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS. Hằng bắt đầu yêu thích 7 chàng trai BTS khi xem được phần thể hiện của nhóm trong lễ trao Giải MAMA 2016 (Mnet Asian Music Awards - một trong những giải thưởng âm nhạc nổi tiếng nhất châu Á).

Cô gái gen Z bị cuốn hút bởi tạo hình và phong cách trình diễn của từng người. Đặc biệt, khi bài hát "Blood Sweat & Tears" cất lên, Hằng hoàn toàn bị chinh phục bởi nội dung lẫn giai điệu của màn trình diễn nên tìm hiểu thêm về nhóm và trở thành "fan cứng".



Thông điệp trong album “Love yourself” (Yêu bản thân bạn) như sự cổ vũ, tiếp sức Hằng không ngừng nỗ lực

Khoảng thời gian đầu, Hằng thường mua "những thứ linh tinh" liên quan BTS như các tờ báo tuổi teen có in poster nhóm, móc khóa hình idol hay những tấm card (thẻ bo góc) vì còn là học sinh nên chưa có nhiều tiền.

Đam mê thần tượng nhưng Hằng không sa đà, bỏ bê việc học nên không bị ba mẹ ngăn cấm. Sau đó, cô để dành tiền để mua được cuốn album đầu tiên chủ đề "Map of the Soul: 7" được phát hành vào năm 2020. Đây là album do nhóm tự tay thiết kế nên càng ý nghĩa với cô. Hằng thường nghe nhạc BTS khi làm bài tập hoặc bất cứ lúc nào rảnh rỗi.

Cuốn album đầu tiên của BTS mà Hằng tự tiết kiệm để mua được

Hằng tin rằng hâm mộ đúng người và đúng cách giúp cô có góc nhìn thú vị hơn trong cuộc sống. Trước đây, cô hay bận tâm những nhận xét tiêu cực về ngoại hình của mình. Nhưng câu hát "Tôi là người duy nhất mà tôi nên yêu thương trên thế gian này" trong ca khúc "Epiphany" được trình bày bởi Jin (BTS) khiến cô nhận ra điều quan trọng là nên tập trung vào chính bản thân, dám làm điều mình muốn vì chính mình chứ không cần thay đổi chỉ để làm vừa lòng người khác. Hằng tìm thấy niềm vui, sự đồng điệu trong bài hát "Tomorrow" (Ngày mai): "Hãy cứ theo đuổi ước mơ mà không ngần ngại. Ngay cả khi thất bại, cũng không sao cả".

Muốn được tận mắt thấy idol, muốn hòa mình vào các concert hoành tráng, đắm chìm vào bao khoảnh khắc đáng nhớ cùng thần tượng luôn là mục tiêu của mọi fan K.pop và Hằng cũng vậy.

Cô hạ quyết tâm học hành chăm chỉ và làm việc thật tốt trong tương lai, sớm ổn định tài chính và "đu idol" vào một ngày không xa. Với Hằng, "đu idol" không chỉ dừng ở việc nghe nhạc hay ngắm nhìn diện mạo của họ mà còn biết tạo nên những hành động ý nghĩa, biết "sử dụng idol" làm tấm gương phấn đấu, nhờ nghệ thuật để chia sẻ, an ủi và khích lệ nhau.

Hằng tâm đắc lời phát biểu cuối cùng của RM (trưởng nhóm BTS) tại sân vận động Citi Field (NewYork - Mỹ) trong khuôn khổ tour diễn "Love yourself" vào tháng 10-2018: "Hãy dùng BTS để yêu thương bản thân các bạn!".