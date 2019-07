Buổi chuyên đề được tổ chức với mục đích giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về các phương pháp can thiệp rối loạn tự kỷ nói chung và phương pháp Floor time nói riêng. Floor time là một khoảng thời gian chơi đặc biệt mà cha mẹ dành ra ở bên trẻ. Cha mẹ có ý thức vai trò quan trọng của gia đình trong việc phối hợp với bác sĩ và nhà trị liệu trong quá trình giáo dục trẻ tự kỷ.



GS Trương Nguyện Thành, ĐH Utah - Mỹ, chia sẻ tại hội thảo

Trong buổi chuyên đề, các triệu chứng tâm thần và chứng tâm thần mãn đời của trẻ cũng được nêu rõ hơn từ bài giảng của TS-BS Phạm Toàn. Theo đó, trẻ nhỏ thường mắc phải nhiều rối loạn lo âu khác nhau như: lo sợ phân ly, sợ trường học, rối loạn quan hệ gắn bó, các chứng trầm cảm trẻ em, chứng tăng hiếu động giảm chú ý, rối loạn ứng xử, rối loạn chống đối, rối loạn quấy nhiễu, rối loạn học tập đặc biệt...

Các khách mời đã cảnh báo dấu hiệu nguy cơ tự kỷ và rối loạn ngôn ngữ và vai trò can thiệp sớm, tạo lập cộng đồng những phụ huynh có con bị rối loạn phổ tự kỷ nhằm nâng đỡ cảm xúc phụ huynh trong quá trình can thiệp cho con, huấn luyện các kỹ năng, kiến thức liên quan đến can thiệp cho trẻ.