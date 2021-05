Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội chiều tối 3-5 đã có thông báo về việc tạm dừng cho học sinh các cấp đến trường từ ngày mai 4-5.



Học sinh Hà Nội sẽ tạm dừng đến trường từ 4-5

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29-4 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 2-5 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP sau kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-5 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên-chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 4-5.

Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại Sở cho hay học sinh sẽ tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới của thành phố.

Học sinh các cấp học (trừ bậc mầm non) tại Hà Nội sẽ duy trì lịch học trực tuyến để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.

Trước đó, sáng 3-5, học sinh bậc THCS, THPT, giáo dục thường xuyên-giáo dục nghề nghiệp đã đến trường học buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Theo lịch thông báo trước đó, từ ngày 4-5, học sinh mầm non, tiểu học sẽ đến trường. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp nên sau khi xem xét, xin ý kiến chỉ đạo của thành phố, Sở GD-ĐT Hà Nội đã quyết định cho học sinh tạm dựng đến trường để đảm bảo an toàn.