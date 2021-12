Những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng đột biến so với trước (có ngày gần 800 ca); trong đó có nhiều ca cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học.

Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, sau khi xem xét thận trọng, xin ý kiến các quận, huyện, thị xã, Sở GD-ĐT quyết định điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh.



Tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT quyết định điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh

Cụ thể, Hà Nội sẽ chỉ cho học sinh khối 12 các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến kể từ thứ hai, 6-12.

Theo đó, 50% số học sinh khối 12 đi học trực tiếp thứ hai, thứ tư, thứ sáu, các ngày còn lại học trực tuyến. 50% số học sinh lớp 12 còn lại đi học trực tiếp thứ ba, thứ năm, thứ bảy, các ngày còn lại học trực tuyến.

Đối với các huyện, thị xã, học sinh lớp 9 THCS tiếp tục học trực tiếp như kế hoạch trước đó. Học sinh cấp tiểu học, các lớp 6,7,8 cấp THCS. Lớp 10, 11 THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên- giáo dục nghề nghiệp tiếp tục học trực tuyến; khối mầm non nghỉ tại nhà.

Đối với các quận, học sinh cấp tiểu học, THCS và lớp 10, 11 trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tuyến, khối mầm non nghỉ tại nhà.

Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo Hiệu trưởng các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp lưu ý chỉ bố trí cho học sinh đến trường học 1 buổi/ngày. Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, Sở GD-ĐT sẽ có thông báo mới về việc tổ chức đi học trở lại trực tiếp cho học sinh.

Trước đó, dù Hà Nội có quyết định cho học sinh THPT trở lại trường vào ngày 6-12, nhiều trường đã lùi thời điểm cho học sinh trở lại trường vì lo ngại dịch Covid-19.



Tối 4-12, Trường Marie Curie phát thông báo khẩn, tiếp tục cho học sinh khối THPT học online tại nhà đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra dựa trên kết quả khảo sát phụ huynh toàn trường.

Theo thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, những ngày gần đây, các ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội tăng mạnh, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự lo ngại tới giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng. Ngày 4-12, trường đã lấy ý kiến phụ huynh về việc có nên cho con tới trường vào ngày 6-12. Kết quả, cơ sở Mỹ Đình có 82,35% và Cơ sở Văn Phú có 74,3% phụ huynh chưa muốn con tới trường. Đa số phụ huynh muốn con học trực tuyến thêm một thời gian cho tới khi con được tiêm 2 mũi vaccine. Trước nguyện vọng của số đông phụ huynh, trường đã thông báo cho toàn bộ học sinh bậc THPT tiếp tục ở nhà học online cho đến khi có thông báo mới.



Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh cũng đã làm đơn kiến nghị, gửi UBND TP Hà Nội, Sở GD-ĐT để xin phép lùi thời điểm đón học sinh. Trường cho hay thời gian qua, học sinh đã làm quen và ổn định với hình thức học và kiểm tra trực tuyến. Lùi học trực tiếp một vài ngày không khiến chất lượng học tập, kiểm tra bị ảnh hưởng. Dự kiến thời điểm tiêm vắc xin mũi 2 của học sinh THCS - THPT Lương Thế Vinh là 21-12. Nhà trường mong muốn được học trực tuyến đến hết tháng 12.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng ra thông báo để học sinh tiếp tục học trực tuyến từ 6-12 đến 19-12. Dự kiến, học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ sẽ được tiêm vắc xin mũi 2 trong hai ngày 14 và 15-12, nhà trường muốn học sinh trở lại trường sau khi đã hoàn thành hai mũi vắc xin.

Đại diện Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu gửi thư tới cha mẹ học sinh cho hay "Việc quyết định cho học sinh trở lại còn dựa trên sự an lòng của các gia đình và sự an toàn của chính các con... Chúng tôi cần thời gian để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường khi hầu hết các con đều được tiêm phòng đủ hai mũi vắc xin và tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng"...