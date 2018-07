Học sinh tăng kỷ lục, hàng loạt trường cắt bán trú

23/07/2018 04:08

Năm học 2018-2019, TP HCM tăng 67.234 học sinh (HS) so với năm học trước. Trong đó riêng bậc tiểu học tăng hơn 26.000 HS. Do áp lực sĩ số, hàng loạt trường không thể tổ chức học bán trú sẽ khiến hàng ngàn phụ huynh không biết gửi con ở đâu.

Học sinh không có hộ khẩu TP tăng chóng mặt

Chị N.Ánh, một phụ huynh Trường Tiểu học An Lạc 1 (quận Bình Tân), ngỡ ngàng khi nộp hồ sơ nhập học vào lớp 1 cho con nhưng trường thông báo không tổ chức bán trú lớp 1 tiếng Anh và tiếng Anh tăng cường. Không tổ chức bán trú đồng nghĩa sau giờ học buổi sáng, phụ huynh phải đến trường đón về. Vì không thể buổi trưa quay về đón con, chị Ánh làm đơn xin chuyển qua trường khác nhưng không được, vì lý do các trường chỉ được nhận đúng tuyến. Số lớp tổ chức được bán trú cũng rất hạn chế.

Không riêng gì tại quận Bình Tân, tại các quận - huyện như quận 12, Tân Phú, Thủ Đức, Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũng đang oằn mình gánh số HS tăng dần đều mỗi năm. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, trung bình mỗi năm TP HCM tăng 15.000 HS không có hộ khẩu TP. Riêng năm học 2017-2018, số HS không có hộ khẩu là 294.239 HS. Áp lực này làm gia tăng sĩ số HS/lớp vượt cao so với chuẩn (cấp tiểu học), HS tham gia học 2 buổi/ngày giảm. Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện… đều co hẹp, gây ảnh hưởng đến các lớp đang học. Việc gia tăng số HS nêu trên dẫn đến tăng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và tăng biên chế sẽ làm tăng nguồn chi của ngân sách TP.

Gay go nhất trong năm học này phải kể đến quận Tân Phú. Theo thống kê về số HS tăng đột biến thì quận Tân Phú dẫn đầu. Chính vì thế, số lượng HS học 2 buổi/ngày của quận này giảm đáng kể. Trong năm học 2018-2019, toàn quận chỉ có 4 trường tiểu học có 100% HS được học 2 buổi/ngày. Đó là các trường: Tân Sơn Nhì, Hồ Văn Cường, Âu Cơ, Tân Hương. Tại quận Thủ Đức, bắt đầu từ năm học 2017-2018, một loạt trường từ học 2 buổi/ngày, có bán trú phải chuyển xuống học 1 buổi/ngày như các trường Bình Triệu, Đào Sơn Tây, Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh…

Năm học 2018-2019, TP HCM tăng 67.234 học sinh so với năm trước. Ảnh: TẤN THẠNH

Sĩ số vượt xa chuẩn

Theo lãnh đạo nhiều phòng GD-ĐT quận - huyện, dù rất cố gắng nhưng với tốc độ tăng dân số quá nhanh, nhiều trường tiểu học hiện nay sĩ số đã vượt quá xa so với quy định về chuẩn trường tiểu học của Bộ GD-ĐT là 35 HS/lớp. Nhiều trường sĩ số luôn ở mức 45 HS/lớp. Ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp, cho hay toàn quận chỉ hơn 60% trường tổ chức được bán trú.

Trong khi đó, theo Sở GD-ĐT TP HCM, đối với hệ thống trường, lớp trong năm học mới, một số công trình trong kế hoạch đầu tư, đã khảo sát, xác định ranh đất theo quy hoạch trường học nhưng phải tạm dừng triển khai do thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Chính vì thế, theo dự kiến đến ngày 5-9 sẽ có 882 phòng học mới (gồm số phòng học tăng thêm là 641 phòng, xây thay thế là 241 phòng) đưa vào sử dụng. Trong đó, số phòng học được đầu tư nhiều nhất là bậc tiểu học với 369 phòng, tăng thêm 269 phòng so với năm học trước.

Trước tình cảnh trường chỉ học 1 buổi/ngày, phụ huynh đã nảy ra sáng kiến góp tiền nhờ giáo viên đưa đón. Nhiều phụ huynh trong lúc nộp hồ sơ nhập học đã cùng bàn với nhau thuê một giáo viên trong trường hết giờ học buổi sáng thì đón các con về nhà ngủ nghỉ, học tại nhà cô đợi đến chiều gia đình đón về. Các phụ huynh thống kê, cho con học trường công, nhất là bậc tiểu học, không phải đóng học phí nhưng những phụ phí bỏ ra để nhờ người đưa đón, gửi con, ăn uống… nếu không học bán trú là rất cao, trong khi nỗi lo về an toàn cho trẻ khi gửi trẻ ở ngoài nhà trường vẫn còn đau đáu...



Tuyển hơn 5.000 giáo viên các cấp Theo Sở GD-ĐT TP HCM, dự kiến trong năm học 2018- 2019 đối với các trường THPT và 3 trung tâm GDTX trực thuộc tuyển khoảng 363 giáo viên, 62 nhân viên; khối mầm non 1.522 giáo viên, tiểu học 1.752 giáo viên, THCS 1.425 giáo viên. Tổng cộng nhu cầu tuyển dụng toàn ngành 5.126 người để bổ sung cho các đơn vị nhằm thay thế giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc và các trường mới thành lập đi vào hoạt động trong năm học mới.

Đặng Trinh