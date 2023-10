Sáng 7-10, Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM phối hợp với Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ trẻ Thành Đoàn TP HCM tổ chức diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 7 năm 2023.

Với chủ đề "Vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số - The role of youth in digital transformation", diễn đàn đã thu hút hơn 1.000 lượt sinh viên Việt Nam và quốc tế tham gia. Sau gần 2 tháng phát động, có 207 sinh viên gửi bài tham luận về chương trình.

Ban tổ chức đã chọn ra 100 đại biểu ưu tú đại diện cho 37 trường ĐH ở 10 quốc gia tham dự diễn đàn.

Theo bà Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM, chủ đề diễn đàn khoa học hằng năm đều nắm bắt và tiếp cận các vấn đề có tính thời sự tại thời điểm tổ chức như: phát triển bền vững, kinh tế số, xã hội số, công dân số… Tham gia diễn đàn, sinh viên có cơ hội mở rộng kết nối với các trường ĐH khu vực và quốc tế; trao đổi kiến thức học thuật; trau dồi kiến thức văn hóa, kỹ năng, ngoại ngữ.

Phó Bí thư Thành Đoàn TP HCM Trần Thu Hà phát biểu tại buổi khai mạc.

Đại biểu Philippines hào hứng trong lần đầu tiên đến tham quan và giao lưu kiến thức ở Việt Nam.

Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế là một trong những hoạt động tiêu biểu để kết nối, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề học thuật, sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết TP HCM đóng góp khoảng 22% trong tổng GDP và 28% ngân sách cả nước. Mục tiêu đến năm 2030, TP HCM là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh vai trò của sinh viên trong công cuộc chuyển đổi số.

Thách thức lớn nhất trong chuyển đổi số đối với mỗi quốc gia, địa phương là kỹ năng số của người dân, tiếp theo là thói quen và văn hóa sống trong môi trường số. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh vai trò, vị trí của thanh niên và sinh viên trong chuyển đổi số của quốc gia.

Chia sẻ với 100 đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM mong muốn tất cả sinh viên hãy trở thành chủ thể tích cực trong công cuộc chuyển đổi số của mỗi quốc gia, giúp đất nước phát triển thịnh vượng trong thời đại số hóa.

Các đại biểu trình bày tóm tắt tham luận bằng poster tương ứng với các tiểu ban.

Trong khuôn khổ diễn đàn, đại biểu sẽ được tham quan Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành... Ngoài ra các đại biểu sẽ được trải nghiệm tham quan TP HCM bằng xe buýt trên sông Sài Gòn và xe buýt hai tầng.