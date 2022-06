Đà Nẵng: Đề thi văn và ngoại ngữ "dễ thở"

Hà Nội: Hơn 106.000 thí sinh dự thi vào ngày 18 và 19-6

Trong ngày 10-6, thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 tại TP Đà Nẵng đã bước vào ngày thi đầu tiên với 2 môn gồm văn và ngoại ngữ.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, qua 2 môn thi, công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi được bảo đảm. Tình hình tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố bất thường. Trong đó, môn văn có 14.873 thí sinh dự thi, 127 thí sinh vắng thi không lý do; môn ngoại ngữ có 14.872 thí sinh dự thi, 128 thí sinh vắng không lý do và 1 thí sinh vi phạm quy định thi. Theo ghi nhận, phần lớn thí sinh đánh giá cả 2 đề thi trên đều khá dễ thở, sát với nội dung ôn tập.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, TP Đà Nẵng có gần 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 185 thí sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng. Toàn TP có 11.044 chỉ tiêu tuyển sinh vào 21 trường THPT công lập. Ngày 11-6, thí sinh Đà Nẵng tiếp tục thi môn toán và môn chuyên (đối với thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

* Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 của Hà Nội chính thức diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-6. Buổi sáng 18-6 thí sinh thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn ngoại ngữ. Sáng 19-6 thi môn toán, ngày 20-6 thi các môn chuyên. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 106.609 (trong đó có 321 thí sinh tự do), số thí sinh đề nghị xét tuyển thẳng là 516, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ là hơn 69.000 học sinh.

B.Vân - Y.Anh