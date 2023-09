Sáng 25-9, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức lễ công bố chương trình trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2023 - 2024 kết hợp nâng cao kiến thức An toàn giao thông (ATGT) cho học sinh và phụ huynh.



Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Đây là năm thứ tư chương trình trao tặng mũ bảo hiểm được Công ty Honda Việt Nam thực hiện với tổng số mũ bảo hiểm trao tặng lên đến gần 8,6 triệu mũ.

Chương trình nhằm hướng tới mục tiêu hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỉ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lên tới 100% và hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam.

Cùng với đó, nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho cho học sinh và phụ huynh, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh

Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất và ký kết biên bản ghi nhớ các nội dung: 100% học sinh lớp 1 trên toàn quốc được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn của Công ty Honda Việt Nam; tăng cường các hoạt động chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, kĩ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh học sinh.

Thông qua các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm năm học 2023 - 2024, ước tính sẽ có khoảng 2 triệu học sinh và 200.000 phụ huynh được nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 kết hợp nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh học sinh sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ Việt Nam "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ đến năm 2045", cũng như mục tiêu của Honda toàn cầu "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda" vào năm 2050.